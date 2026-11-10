[SC이슈]이도, '강의 중단' 논란에 결국 사과…"건강 아닌 내 판단 잘못"(전문)

넷플릭스 '데블스 플랜3' 제작발표회가 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열렸다. 이도가 인터뷰를 하고 있다. 용산=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2026.11.05/

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[스포츠조선 정빛 기자] 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'로 얼굴을 알린 스타 강사 이도가 수능을 앞두고 강의를 중단한 데 이어 방송 활동에 나서 논란이 불거지자 사과했다.

이도는 10일 자신의 SNS에 자필 사과문으로 "올해 한국지리, 세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드린다"고 밝혔다.

이어 "수능을 3주 앞두고 남은 강의를 진행할 수 없다고 알려드렸다. 가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했다. 변명의 여지가 없는 제 잘못"이라고 인정했다.

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또 "무엇보다 저는 무책임했다. 몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었다. 그런데도 끝까지 함께하겠다고 말씀드렸고, 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘다"며 "더 일찍 솔직하게 알려드렸다면 여러분은 다른 강의나 자료로 대비할 시간을 가질 수 있었다. 그 시간을 빼앗은 건 건강이 아니라 제 판단이었다"고 자책했다.

방송 활동에 대해서도 언급했다. 이도는 "그 직후 제작발표회에 참석하고 유튜브 채널 개설을 알렸다. 강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었다"며 "남은 시간을 혼자 버텨야 하는 여러분께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작한다"고 했다.

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그러면서 "앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때에만 약속드리겠다. 건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동은 중단하고, 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠다"고 밝혔다.

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다만 "이미 계약된 프로그램의 경우, 방영 일정이 일부 남아 있음을 미리 말씀드린다"며 "이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠다"고 덧붙였다.

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앞서 이도는 지난달 29일 손편지를 통해 "건강상의 이유로 2027학년도 수능 대비 한국지리·세계지리 커리큘럼의 남은 강의를 진행하지 못하게 됐음을 안내해 드린다"고 공지했다. 오는 19일 치러지는 2027학년도 수능을 약 3주 앞둔 시점이었다.

당시 이도는 "건강보다 강의를 먼저 챙겼고, 몇 년을 그렇게 지내니 몸에서 이상 신호가 나타나더라. 결국 의료진의 권고에 따라 남은 2026년은 처음으로 스스로를 챙기는 시간을 가지기로 결정했다"고 설명했다.

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그러나 이도는 강의 중단을 공지한 이후인 지난 5일 서울 용산구 몬드리안 서울 이태원에서 열린 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인' 제작발표회에 참석했다.

이어 지난 7일에는 개인 유튜브 채널을 개설하고 홍보 영상을 게재했다. 수능을 앞두고 건강상의 이유로 강의를 중단한 상황에서 방송 및 개인 콘텐츠 활동을 이어가는 모습에 수강생들의 비판이 쏟아졌다.

논란이 확산하자 이투스도 지난 9일 홈페이지 공지사항을 통해 사과했다. 이투스 측은 "수능을 앞둔 중요한 시기에 이도 수강생 여러분께 큰 걱정을 끼쳐 드렸다"며 "지난 10월 29일, 이도 선생님 본인 명의의 공지로 올해 남은 강의를 진행하지 않는다는 안내가 있었다"고 밝혔다.

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이어 "이투스는 그동안 강의가 정상적으로 이어지도록 선생님과 일정을 조율하고 촬영을 지원해 왔으나, 강사 사정으로 협의한 일정이 끝내 지켜지지 못했다. 결과적으로 학습에 불편을 드린 점 진심으로 사과드린다"고 전했다.

이와 함께 수강생들의 항의 글이 이어졌던 Q&A 게시판도 비공개로 전환됐다. 이투스 홈페이지에서 이도의 강좌와 학습자료 등이 사라진 사실도 확인됐다.

10일 기준 이도의 지리 영역 강사 페이지는 남아 있지만, 기존 17개 강좌가 삭제되고 '개설된 강좌가 없습니다'라는 문구가 표시됐다. 강사 소개 등을 담은 TCC 영상 역시 비공개 처리됐으며, 인사 영상만 남아 있는 상태다.

이에 이도가 사실상 이투스에서 퇴출 수순을 밟는 것 아니냐는 관측도 나오고 있다. 다만 강좌 삭제가 계약 종료를 의미하는지에 대해서는 공식적으로 확인되지 않았다.

서울대학교 지리교육과 출신인 이도는 이투스 소속 사회탐구 영역 강사로 활동해 왔다. 지난해 넷플릭스 연애 예능 '모태솔로지만 연애는 하고 싶어'에 출연해 얼굴을 알렸으며, 10일 공개되는 넷플릭스 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'에도 플레이어로 출연한다.

다음은 이도가 남긴 글 전문.

안녕하세요, 이도입니다.

올해 한국지리, 세계지리 커리큘럼을 믿고 함께해 주신 수강생 여러분께 진심으로 사과드립니다.

수능을 3주 앞두고 남은 강의를 진행할 수 없다고 알려드렸습니다. 가장 중요한 시기에 여러분의 계획을 흔들었고, 작년에 이어 두 해 연속 커리큘럼을 끝까지 책임지지 못했습니다. 변명의 여지가 없는 제 잘못입니다.

무엇보다 저는 무책임했습니다. 몸이 좋지 않다는 것을 훨씬 전부터 알고 있었습니다. 그런데도 끝까지 함께하겠다고 말씀드렸고, 마지막까지 버틸 수 있을 거라 생각하며 결정을 미뤘습니다. 더 일찍 솔직하게 알려드렸다면 여러분은 다른 강의나 자료로 대비할 시간을 가질 수 있었습니다. 그 시간을 빼앗은 건 건강이 아니라 제 판단이었습니다.

그 직후 제작발표회에 참석하고 유튜브 채널 개설을 알렸습니다. 강사로서 끝내야 할 일을 끝내지 못한 상태에서 다른 활동을 먼저 챙긴 모습이었습니다. 남은 시간을 혼자 버텨야 하는 여러분께 그 모습이 얼마나 실망스러웠을지 충분히 짐작합니다.

앞으로 강의는 끝까지 책임질 수 있을 때에만 약속드리겠습니다. 건강이 회복되기 전까지 방송 및 개인 콘텐츠 활동은 중단하고, 강사로서의 책임과 그동안의 제 판단을 돌아보는 시간을 갖겠습니다. 이미 계약된 프로그램의 경우, 방영 일정이 일부 남아 있음을 미리 말씀드립니다. 이 부분에 대해서도 너른 이해를 구하기보다 신중하고 책임 있는 태도로 임하겠습니다.

다시 한번 깊이 사과드립니다.

이도 드림

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com