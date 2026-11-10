이지혜, 딸 '아동학대 논란' 민속촌 귀신 보여주더니..오열에 "안쓰럽다"

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 가수 이지혜가 딸의 버릇을 고치기 위해 한국민속촌을 찾았다가 정작 딸이 눈물을 쏟자 마음 아파했다

9일 이지혜의 유튜브 채널 '밉지않은 관종언니'에는 '이지혜 딸 버릇 고치러 간 '한국민속촌'에서 오열한 이유는? (어둑시니, 귀신)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이지혜는 두 자녀를 데리고 한국 민속촌에 도착, "'어둠의 오은영' 들어보셨나. 교육이 한 번에 돼서 꼭 와보고 싶었다. 이 훈육에 대해 찬반 논란이 있는데, 저는 굳이 트라우마까지는 아닌 것 같다"라고 말했다.

Advertisement

최근 한국민속촌은 어린이를 대상으로 한 공포 프로그램을 운영해 큰 화제를 모았다. 귀신으로 분장한 배우가 아이들에게 공포심을 유발해 훈육하는 방식인데, 아동학대 관련 민원이 10여건 접수되며 논란이 일기도 했다.

이지혜는 이날 유치원 단체 관광도 있다는 제작진의 말에 "엄마, 선생님 다 같은 마음이다. 너네 한 번 맛보라는 거다. 말을 안 들을 때는 으이그 그냥!"이라고 말해 웃음을 안겼다.

Advertisement

귀신 분장을 한 어둑시니 캐릭터를 본 둘째 엘리는 그대로 얼음이 됐고 어둑시니 곁에 가기 싫어했다. 이지혜는 엘리를 어둑시니 옆으로 데려갔고, 어둑시니에게 "씻는 걸 안 좋아하고 목욕을 안 한다고 한다"라고 말했다.

Advertisement

어둑시니가 "안 씻으면 귀신이 데려간다"라며 엄포를 놓자, 엘리는 무섭다며 오열하기 시작했다. 또 어둑시니가 "엄마를 잡아가겠다"라며 이지혜의 손을 잡고 자리를 떠나자 엘리는 발까지 동동 굴렀다. 결국 엘리는 "씻을 거예요. 양치 하 루에 네 번 할게요", "목욕도 하루에 세 번 할게요"라며 계속 눈물을 쏟았다.

Advertisement

어둑시니와 헤어진 후에도 엘리는 잔뜩 풀이 죽은 모습이었고 이지혜는 그런 엘리를 달랬다. 이지혜는 "F라서 애가 우니까 안쓰러웠다. (어둑시니가) 나 잡아갈 때 봤나"라며 울컥했고 제작진은 "나도 울뻔했다"라며 공감했다.

한편 이지혜는 지난 2017년 세무사 문재완과 결혼했으며 슬하에 두 딸을 뒀다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com