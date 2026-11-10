"어제도 집에 다녀갔다"...함소원, 전남편 진화와 재결합 임박했나 '만남 인증'

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[스포츠조선 박아람 기자] 방송인 함소원이 전 남편 진화와 이혼 후에도 꾸준히 만남을 이어가고 있는 근황을 전했다.

함소원은 10일 개인 계정에 광고 중인 식품을 소개하는 글을 올렸다.

그는 "어제 혜정이 소스 발라주니까 너무 잘 먹더라"고 전한 뒤 "진화 씨도 다 먹고 갔다. 믿고 가져가라"고 덧붙였다. 이혼한 전 남편이 자신의 집에 들러 음식을 먹고 갔다는 사실을 자연스럽게 공개해 눈길을 끌었다.

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앞서 함소원은 지난달에도 진화와 관련된 일화를 공개했다. 진화가 중국 배우 판빙빙과 함께 찍은 사진을 보내자 함소원은 자신보다 예쁘냐고 물었지만 아직 답을 듣지 못했다며 질투 섞인 반응을 보여 화제를 모았다.

두 사람의 관계는 최근 방송을 통해서도 공개된 바 있다. 함소원은 과거 방송된 MBN '특종세상'에서 진화와의 관계에 변화가 생겼으며 재결합 가능성도 생각하고 있다고 밝혔다.

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특히 지난 4월 함소원이 교통사고로 골반이 골절되는 부상을 당했을 당시 진화가 곁에서 간호한 일이 계기가 됐다. 함소원은 당시 병실을 옮기는 과정에서 보호자가 필요했다며 "이런 꼴을 보여줄 수 있는 사람이 누가 있을까 생각했는데 진화 씨밖에 없더라"고 회상했다.

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이어 어린 남편이라고만 생각했던 진화가 자신을 정성껏 돌보는 모습을 보면서 이전에 몰랐던 면을 발견했다고 털어놨다. 또한 "재혼은 필요하다고 생각한다. 서로 진지하게 바라보고 있는 상황"이라고 밝혀 두 사람의 관계에 관심이 쏠렸다.

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함소원과 진화는 2018년 혼인신고를 통해 부부가 됐다. 당시 함소원보다 18세 어린 중국인 진화와의 결혼으로 화제를 모았으며, 같은 해 12월 딸 혜정을 품에 안았다. 그러나 두 사람은 2022년 12월 이혼을 결정했다.

tokkig@sportschosun.com