日 애니메이션 '그로테스크', 11월 26일 메가박스 단독 개봉

사진 제공=리벳(LIVET)

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[스포츠조선 안소윤 기자] 일본 애니메이션 '그로테스크(GROTESQQQUE)'가 오는 11월 26일 메가박스 단독 개봉을 확정했다.

'그로테스크'는 외계인, 갸루, 뱀파이어 소녀를 각각 주인공으로 한 세 편의 이야기에 J-POP 아티스트 35팀의 음악을 입힌 애니메이션이다. '아이돌 마스터', '달링 인 더 프랑키스'를 만들고 '신 에반게리온 극장판'에서 작화를 총괄한 니시고리 아츠시 감독이 연출을, '스파이 패밀리', '봇치 더 록!'의 클로버웍스(CloverWorks)가 제작을 맡았다.

영화는 우주 친선대사로 지구에 온 외계인 소녀 엘리가 지구인 친구를 찾아 나서는 슬랩스틱 코미디 '에일리언즈(ÆLIENS)'로 문을 연다. 이어지는 '4649★소녀'에서는 아침이 오지 않는 도시를 무대로 소녀들이 게임 '퀸 오브 버터플라이'의 정상을 놓고 맞붙고, '녹턴 ~이 그로테스크한 밤에~'는 인류가 멸망한 세계를 떠도는 뱀파이어 아야메와 세 소녀의 여정으로 마무리된다.

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성우진에는 가수 겸 배우 호시노 겐과 '장송의 프리렌' 페른 역의 이치노세 카나를 비롯해 하야미 사오리, 쿠기미야 리에, 배우 미나미 사라, 노기자카46의 이노우에 나기, 나카니시 아루노, 이치노세 미쿠, 토미사토 나오 등이 참여해 캐릭터에 생기를 불어넣었다.

사진 제공=리벳(LIVET)

여기에 오프닝 테마 'Shoot Shoot Shoot(슛 슛 슛)'을 부른 메탈버스(METALVERSE)를 시작으로 테크노 팝, 보컬로이드, 시티팝, 록, EDM까지 장르가 다른 35팀의 J-POP 아티스트가 음악을 채워, 한 편의 음악 페스티벌을 보는 듯한 사운드를 완성했다.

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개봉 확정과 함께 공개된 메인 포스터에는 지구에서 친구를 찾는 엘리, 고양이 가면 뒤에 정체를 감춘 플레이어 무명, 멸망한 세계를 여행하는 뱀파이어 아야메가 나란히 담겼다. 메인 예고편은 엘리와 쿠니쿠라 켄토의 유쾌한 소동으로 시작해 소녀들의 치열한 액션을 지나 아야메와 세 소녀의 애틋한 여정으로 이어지며 본편에 대한 궁금증을 키운다.

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한편, 뒤틀리고 제각각인 세계 속 소녀들의 이야기를 담은 애니메이션 '그로테스크'는 11월 26일 전국 메가박스에서 단독 개봉한다.

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안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com