'84세' 폴 매카트니, 전 세계 부유한 음악가 3위 등극…"순자산만 2조원"

폴 매카트니 공식 홈페이지

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이지현 기자] 전설적인 밴드 비틀스 출신 폴 매카트니(84)가 약 2조원에 달하는 재산을 보유한 것으로 알려지며 세계에서 세 번째로 부유한 음악가에 이름을 올렸다.

9일(현지시간) 미국 경제 전문지 포브스(Forbes)는 폴 매카트니의 순자산을 약 14억 달러(약 2조원)로 평가했다.

이에 따라 매카트니는 제이지(28억 달러), 테일러 스위프트(20억 달러)에 이어 세계에서 세 번째로 부유한 음악가 반열에 올랐다.

Advertisement

매카트니는 1960년대 세계적인 인기를 누린 비틀스의 멤버로, 존 레논과 함께 수많은 명곡을 탄생시킨 인물이다. 'Yesterday', 'Hey Jude', 'Let It Be' 등 시대를 초월한 히트곡을 남겼으며, 비틀스 해체 이후에도 솔로 가수와 밴드 윙스(Wings)의 멤버로 활동하며 성공적인 음악 인생을 이어왔다.

특히 매카트니의 막대한 재산은 수십 년간 축적된 음반 판매 및 공연 수익과 음악 저작권 등에서 비롯된 것으로 알려졌다. 비틀스의 음악이 지금까지도 전 세계적으로 사랑받고 있는 만큼 관련 수익 역시 꾸준히 발생하고 있다.

Advertisement

매카트니는 앞서 2024년 영국 선데이타임스가 발표한 부자 명단에서도 영국 음악인 최초로 억만장자 반열에 오른 것으로 평가받았다. 당시에는 아내 낸시 셰벨과의 합산 재산이 기준이었으나, 이번 포브스 평가는 매카트니 개인의 순자산을 기준으로 했다는 점에서 의미를 더한다.

Advertisement

1942년생인 매카트니는 80대 중반의 나이에도 음악 활동을 이어가고 있다.

Advertisement

olzllovely@sportschosun.com