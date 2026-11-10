'요로결석으로 응급실行' 타블로 "진통제 달라고 소리쳐, 끔찍했다"

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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 에픽하이 타블로가 요로결석으로 인한 극심한 고통을 언급했다.

10일 타블로의 유튜브 채널 'TABLO'에는 타블로가 팬들의 댓글을 읽는 영상이 공개됐다.

한 팬은 타블로에게 "언니가 요로 결석에 걸렸다. 큰일이다. 언니는 끝난 건가?"라고 물었다. 이에 타블로는 "끝났다. 당장 병원에 데려가라. 진통제가 필요하다. 진통제가 유일한 방법"이라고 말했다.

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이어 "저는 병원에 가는 길에 진통제를 달라고 소리 질렀다. 진짜 다시는 안 걸렸으면 좋겠는데 걸릴 것 같다. 난 끝났다. 그냥 시간문제"라고 덧붙였다.

팬이 타블로에게 요로 결석을 언급한 건 최근 타블로가 요로 결석으로 응급실을 찾은 일화를 전했기 때문.

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타블로는 "런던에서 죽을 뻔했다"라며 영국을 방문했을 때 요로 결석 때문에 응급실을 찾았지만 진료를 거부당해 결국 10분 거리 다른 응급 진료소로 이동했다고 밝혔다. 타블로는 "주말이라 문을 연 병원이 많지 않았고, 응급 진료가 가능한 곳을 찾아야 했다. 죽음의 문턱이 가까워진 것 같은 느낌이었다. 얼마나 끔찍한 느낌인지 설명할 수가 없다"라고 떠올렸다.

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joyjoy90@sportschosun.com