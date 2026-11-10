박중훈, 영화 정치이념에 소신발언 "좌파·우파 없어, 옳고 그름에 가두지 말길"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 박중훈이 영화에 대한 소신발언을 전했다.

10일 박중훈은 자신의 SNS에 영화 평론가 김도훈의 글을 공유했다. 영화가 특정 정치적 성향이나 이념만으로 평가받아서는 안 된다는 취지의 내용으로, 영화의 본질과 상업적 가치에 대한 생각이 담겨 있어 관심을 모았다.

김도훈은 해당 글에서 "엄밀히 말해 좌파 영화와 우파 영화는 없습니다. 영화는 여러분 상상보다 돈이 지나치게 많이 드는 예술이자 산업입니다. 자본을 회수하지 못하면 다시 기회는 오지 않을 수도 있는 비정한 예술입니다"라고 운을 뗐다.

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이어 "모든 영화는 좌파고 우파고 자시고 최대한 많은 관객을 불러들여 최대한 많은 돈을 버는 것이 목표입니다. 생존의 목표입니다"라며 영화 산업이 지닌 현실적인 측면을 강조했다.

정치적 메시지를 담은 작품 역시 대중과의 접점을 고려해야 한다는 의견도 덧붙였다. 그는 좌파 사회주의 성향의 감독으로 알려진 켄 로치를 언급하며 "그가 정치적 메시지를 명확히 내세우는 영화로 수십 년을 생존한 이유는 어쨌든 투자한 자본을 꽤 충실히 회수했기 때문입니다. 동시에 대부분의 켄 로치 영화는 좌파 우파 관계없이 최대한 많은 대중에게 다가가기 위해 설계되어 있습니다"라고 설명했다.

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또한 "메시지는 영화를 구성하는 수많은 요소 중 하나일 뿐입니다. 우리는 종종 나의 굳건한 정치성을 위반하는 영화를 보면서도 즐거움과 감동을 얻습니다"라고 강조했다.

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마지막으로 김도훈은 "영화를, 그걸 만드는 사람들을 단호한 정치의 영역 속 옳고 그름 안에 가두지 마세요"라고 당부하며 글을 마무리했다.

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박중훈 역시 해당 글에 "완전 공감"이라며 동의의 뜻을 나타냈다. 짧은 한마디였지만 영화가 정치적 이념의 잣대만으로 평가돼서는 안 된다는 글의 취지에 공감한 것으로 보인다.

한편 박중훈은 영화 '깜보'(1986)로 데뷔했다. 그는 지난 1994년 재일교포 3세 윤순 씨와 결혼해 슬하에 1남 2녀를 두고 있다.