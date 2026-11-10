넥슨, 사상 첫 연매출 5000억엔 시대 연다…3분기 누적 매출 3조 8000억원 육박

Advertisement

Advertisement

넥슨이 사상 처음으로 연매출 5000억엔 고지에 도전한다. 2026년 3분기까지 누적 매출이 4117억엔(약 3조 7920억원)에 달하면서 연간 기준 역대 최대 실적 경신은 사실상 가시권에 들어왔다. 4분기 실적 전망을 감안하면 창사 이래 처음으로 연매출 5000억엔을 넘어설 가능성도 높다.

넥슨은 10일 2026년 3분기 연결 기준 매출 1384억엔(약 1조2312억원), 영업이익 418억엔(약 3718억원), 순이익 381억엔(약 3393억원)을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 매출은 17%, 영업이익은 11% 증가했으며 순이익은 비슷한 수준을 유지했다.

1~3분기 누적 실적은 매출 4117억엔(약 3조 7920억원), 영업이익 1312억엔(약 1조 2088억원), 순이익 1250억엔(약 1조 1513억원)이다. 전년 동기 대비 각각 17%, 12%, 54% 증가했다. 세 가지 주요 지표 모두 3분기 누적 기준 역대 최대치다.

Advertisement

넥슨의 연매출은 2023년 4234억엔, 2024년 4462억엔, 2025년 4751억엔으로 꾸준히 증가했다. 특히 2025년에는 원화 기준 약 4조 5072억원의 매출을 올리며 국내 게임업계에서 독보적인 외형을 과시했다. 올해는 기존 최고 기록을 넘어 사상 첫 5000억엔 시대를 열 수 있을 것으로 보인다. 다만 엔화의 약세가 지속되면서 원화 환산으로는 5조원대 연매출을 넘기는 쉽지 않을 것으로 보인다.

Advertisement

이번 실적을 이끈 것은 핵심 IP의 경쟁력이다. '메이플스토리' 프랜차이즈는 PC 원작의 성장과 모바일 신작, 플랫폼 사업의 확장이 맞물리며 3분기 매출이 전년 동기 대비 72% 증가했다.

국내 PC '메이플스토리'는 여름과 가을 대규모 업데이트 효과로 매출이 19% 늘었다. 해외에서도 중국과 대만에 선보인 클래식 서버가 흥행하고 북미·유럽 지역에서 애니메이션 컬래버레이션이 좋은 반응을 얻으면서 매출이 전년 동기 대비 2배 가까이 증가했다.

Advertisement

Advertisement

모바일게임 '메이플 키우기' 역시 국내 이용자 의견을 반영한 업데이트와 해외 서비스 확장에 힘입어 좋은 성과를 냈다. 샌드박스형 플랫폼 '메이플스토리 월드'도 한국과 대만을 중심으로 매출이 2배 늘었다.

'FC 온라인'의 반등도 눈에 띈다. 게임 시스템 개편과 신규 콘텐츠가 잇따라 흥행하면서 이용자 평균 플레이 시간이 역대 최고치를 기록했고, 전체 프랜차이즈 매출도 두 자릿수 성장세를 회복했다.

이에 따라 3분기 국내 매출은 전년 동기 대비 17%, 해외 매출은 16% 증가했다. 특정 게임에 대한 의존도를 낮추면서 기존 핵심 IP의 지역별 확장과 서비스 경쟁력을 강화한 것이 실적 개선으로 이어졌다.

Advertisement

넥슨은 4분기에도 기존 핵심 IP의 성장세가 이어질 것으로 기대하고 있다. 동시에 연말부터 신작 라인업을 본격적으로 가동하며 중장기 성장 동력 확보에도 나선다.

우선 오는 26일 MMORPG '템빨: 오버기어드'를 한국과 대만, 홍콩, 마카오에 출시한다. 같은 날 판타지 월드 RPG '아주르 프로밀리아'의 국내 서비스도 시작한다.

2027년 상반기에는 모바일 방치형 RPG '던전앤파이터 키우기'를 글로벌 시장에 선보인다. 이와 함께 액션 RPG '빈딕투스: 디파잉 페이트', 좀비 생존 게임 '낙원: LAST PARADISE' 등 자체 개발 타이틀도 순차적으로 공개할 계획이다.

Advertisement

다만 4분기 실적 전망은 다소 보수적이다. 넥슨은 4분기 매출을 1077억~1189억엔으로 예상했다. 전년 동기 대비 4~13% 감소하는 수준이다. 이를 3분기 누적 실적에 더하면 올해 연간 매출은 5194억~5306억엔으로, 사상 첫 5000억엔 돌파가 가능할 것으로 예상된다.

넥슨은 신규 대형 IP의 흥행에만 기대기보다 '메이플스토리'와 'FC 온라인' 등 기존 프랜차이즈의 게임성을 개선하고 지역별 서비스 전략을 다변화하면서 안정적인 매출 기반을 확대하고 있다. 여기에 연말부터 신규 타이틀이 가세한다는 점에서 2027년 이후 성장세를 이어갈 수 있을지도 관심이다.

이정헌 넥슨 일본법인 대표는 "3분기에는 주력 IP들이 게임성 개선과 콘텐츠 보강을 통해 고르게 성과를 내며 매출원을 다변화했다"며 "올해 말부터 신작 라인업으로 포트폴리오를 확장하고 라이브 타이틀의 운영을 더욱 고도화해 중장기 성장 기반을 넓혀 나가겠다"고 말했다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com