넷마블, 신작 '펄인블루' 일본 코믹마켓 출격…서브컬처 팬 공략

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넷마블이 일본 최대 서브컬처 행사인 코믹마켓을 통해 신작 '펄인블루' 알리기에 나선다. 도쿄게임쇼에서 첫선을 보인 데 이어 현지 서브컬처 팬들과의 접점을 확대하며 2027년 일본 출시를 위한 사전 마케팅에 속도를 내는 모습이다.

넷마블은 오는 12월 29일부터 31일까지 일본 도쿄국제전시장(빅사이트)에서 열리는 '제109회 코믹마켓(C109)'에 모바일 신작 '펄인블루(Pearl in Blue)'를 출품한다고 10일 밝혔다.

'펄인블루'는 넷마블엔투가 개발중인 서브컬처 수집형 RPG다. 러브코미디 애니메이션의 주인공이 된 듯한 연애 체험에 RPG 요소를 결합한 작품으로, 매력적인 캐릭터와 애니메이션 연출을 특징으로 내세우고 있다.

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지난 도쿄게임쇼 2026에서 처음 공개됐으며, 당시 현장 관람객들의 관심을 끌었다. 이번 코믹마켓에서는 단독 부스를 마련해 기사 집단 '다크나이트' 소속 캐릭터 4명을 비롯한 주요 캐릭터와 무기 연출, 세계관 등을 소개할 예정이다.

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특히 이번 출품은 일본 시장을 겨냥한 신작의 현지 마케팅이라는 점에서 주목된다. 코믹마켓은 만화와 애니메이션, 게임 등 일본 서브컬처 콘텐츠를 즐기는 팬들이 대거 모이는 행사다. 넷마블은 도쿄게임쇼에 이어 코믹마켓에서도 별도 부스를 운영하며 핵심 타깃층과의 접점을 넓히겠다는 전략이다.

'펄인블루'는 '월간 러브코미디'를 콘셉트로 매달 새로운 히로인과 이야기를 펼치는 것이 특징이다. 이용자는 인간 내면에 잠재된 욕망이 구현된 힘인 '진주(Pearl)'를 다루는 기사들의 매니저가 돼 이들과 함께 성장하는 이야기를 경험하게 된다. 넷마블은 2027년 일본 선출시를 목표로 개발을 진행하고 있다. 코믹마켓 현장 굿즈와 부스 구성 등 세부 정보는 12월부터 일본 공식 X를 통해 순차적으로 공개할 예정이다.

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남정석 기자 bluesky@sportschosun.com