NHN, 웹보드게임 성장에 3분기 역대 최대 실적…게임 사업 내실 다지기

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NHN이 웹보드게임의 견조한 성장과 결제·기술 사업의 호조에 힘입어 2026년 3분기 역대 최대 분기 실적을 달성했다.

게임 부문에서는 '한게임 모바일 포커'가 두 달 연속 월간 매출 최고치를 경신하는 등 웹보드게임의 경쟁력이 두드러졌다. 다만 회사는 외형 확대보다는 기존 게임의 라이브 서비스 강화와 수익성이 낮은 사업 정비를 통해 내실을 다지는 데 주력할 방침이다.

NHN은 10일 연결 기준 3분기 매출 7583억원, 영업이익 588억원을 기록했다고 밝혔다. 전년 동기 대비 각각 21.2%, 112.6% 증가한 수치로, 매출과 영업이익 모두 분기 기준 역대 최대치다.

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게임 부문 매출은 1310억원으로 전년 동기 대비 10.7% 증가했다. 다만 전 분기와 비교하면 6.2% 감소했다. 웹보드게임 매출이 전년 동기 대비 16.2% 증가하며 성장을 이끌었다. 규제 환경 변화에 따른 이용자당 평균 매출 상승과 9월 추석 연휴 효과, 오프라인 대회 'HPT(한게임 포커 투어)'의 지속적인 흥행 등이 복합적으로 작용했다.

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특히 '한게임 모바일 포커'의 성과가 눈에 띈다. 9월 월간 매출 최고치를 기록한 데 이어 10월에도 같은 기록을 경신하며 두 달 연속 역대 최대 매출을 달성했다. 기존 이용자 기반을 바탕으로 한 라이브 서비스와 오프라인 대회를 연계한 운영 전략이 성과로 이어진 것으로 풀이된다.

NHN은 앞으로도 국내 웹보드게임과 일본 모바일게임을 중심으로 게임 사업의 경쟁력을 강화할 계획이다. 반면 수익성이 낮은 일부 사업은 정비해 전반적인 운영 효율성을 높이겠다는 방침이다.

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신작 라인업에서는 한일 협업의 첫 사례인 '환상세계의 푸치포용'이 눈길을 끈다. 지난 9월 도쿄게임쇼 2026에서 공개돼 현지 관람객들로부터 호평을 받았으며, NHN은 2027년 상반기 출시를 목표로 준비하고 있다. 기존 라이브 게임의 안정적인 매출을 유지하면서 일본 시장을 겨냥한 신작으로 성장 가능성을 모색하는 구도다.

게임 외 사업도 성장세가 뚜렷했다. 결제 부문 매출은 3976억원으로 전년 동기 대비 21.5% 증가했다. NHN KCP의 3분기 거래금액은 17조3000억원으로 30.5% 늘었으며, 해외 가맹점 거래금액은 75.4% 증가했다.

기술 부문 매출은 1717억원으로 전년 동기 대비 53.6% 성장했다. NHN클라우드의 AI GPU 사업 매출이 75.5% 증가한 가운데 안정적인 흑자 구조를 이어갔다. NHN은 GPU 수요 확대에 대응해 2027년 말까지 전체 약 100MW 규모의 AI 데이터센터 운영 체계를 구축한다는 계획이다.

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NHN의 이번 실적은 게임 사업의 안정적인 성장에 더해 결제와 AI 인프라 사업이 실적 개선을 뒷받침했다는 점에서 의미가 있다. 게임 부문만 놓고 보면 웹보드게임의 견조한 매출이 긍정적이지만, 향후 성장 폭을 확대하기 위해서는 일본 모바일게임과 신규 타이틀의 성과도 중요해질 전망이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

**편집 포인트:** 게임 기자 관점에서는 NHN 전체 매출 성장보다 '한게임 모바일 포커'의 두 달 연속 월간 최고 매출과 웹보드게임의 16.2% 성장에 무게를 뒀습니다. 다만 게임 부문 매출은 전 분기 대비 감소했기 때문에 이를 숨기지 않고 반영했습니다.