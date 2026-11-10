아이돌 출신 토익 일타강사, 연예인 인성 폭로 "복도에서 갑자기 화내더라"

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[스포츠조선 이우주 기자] 아이돌 출신 토익강사 권영준이 활동 시절 한 연예인의 인성을 폭로했다.

권영준의 SNS에는 10일 "더럽다기보단 너무 당황스러웠던. 방송과 실제는 크게 다르지 않아요"라는 글과 함께 한 편의 영상을 게재했다.

권영준은 "아이돌 시절 인성 가장 더러웠던 연예인 누구 있냐"는 질문을 받고 "좋았던 연예인부터 말하겠다. 음악방송에 갔는데 TV에서 봤던 연예인들이 있어서 너무 떨렸다. 근데 당시 최고 여자 가수 겸 배우가 있었는데 먼저 찾아와서 인사를 해줬다. 너무 잘 봤다고 잘 될 거 같다고 응원을 해주셨다. 장나라 씨였다"고 장나라의 미담을 공개했다.

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이어 한 연예인의 인성을 폭로하기도 했다. 권영준은 "첫 방송하고 희열이 넘쳐가지고 복도에서 우리끼리 얼싸안고 '해냈다' 하고 있는데 갑자기 지나가면서 '요즘 애들은 인사를 안 해' 하면서 화를 내셨다. 우린 지나간 지도 몰랐는데. 되게 당황스러웠던 기억이 있다"며 "'요즘 애들'이라 해서 혹시나하고 찾아봤는데 나랑 동갑이더라"라고 밝혔다.

한편, 권영준은 2003년 아이돌 그룹 맨사로 데뷔했으나 회사의 경영난으로 2년 만에 해체했다. 이후 권영준은 토익강사로 변신, 강단에 서서 학생들과 만나고 있다.

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wjlee@sportschosun.com