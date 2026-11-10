'태국재벌♥' 신주아, 남편 투샷은 없네..'핫플·궁궐 집'서 여유 일상

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 신주아가 태국에서의 여유로운 일상을 공개해 눈길을 끌었다.

신주아는 10일 자신의 SNS에 "요새 핫한 태국 쏭왓거리. 성수동과 익선동을 섞은 오묘함. 코코세리 겸둥이들"이라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 신주아는 최근 태국에서 주목받는 명소인 쏭왓거리를 찾아 여유로운 시간을 보내고 있다. 어깨가 드러나는 우아한 화이트 드레스를 입고 선 신주아는 선글라스를 착용한 채 남다른 분위기를 자아냈다. 세월이 흘러도 변함없는 미모와 늘씬한 자태가 시선을 사로잡는다.

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또한 신주아는 궁궐을 연상케 하는 자택 내부도 공개했다. 사진 속 신주아는 화려한 샹들리에와 고풍스러운 인테리어가 돋보이는 집에서 셀카를 찍고 있다. 럭셔리한 분위기의 집과 신주아의 우아한 미모가 어우러져 눈길을 끌었다.

이와 함께 신주아는 "꼭 나비가 될 필요는 없다. 차라리 꿀벌이 되자. 자신의 일에 집중하고, 자신만의 꿀을 만들자"라는 문구를 덧붙이며 의미심장한 메시지를 전하기도 했다.

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한편 신주아는 지난 2014년 태국 재벌 2세 사업가와 결혼했으며, 현재 태국과 한국을 오가며 활동을 이어가고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com