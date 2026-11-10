신동 "요요 와서 다이어트 업체에 고소 당할 뻔, 도망 다녔다" ('살롱드립')

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[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립' 신동이 혹독했던 다이어트 과정을 돌아봤다.

10일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립'에서는 '더 지니어스, 대탈출, 여고추리반 대표들의 모임'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

최근 몰라보게 홀쭉해진 모습으로 화제가 된 신동. "'데블스플랜3' 다녀온 후에 했냐"는 질문에 신동은 "다이어트한지 오래되긴 했는데 '데블스플랜3' 때는 지금보다 오래된 거 같다. 지금 다이어트한지 444일 됐다"고 밝혔다.

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신동은 "106kg에서 시작해서 지금 80kg이다. 25kg 뺀 건데 예전에 제가 쥬비스를 했을 때 37kg을 뺐는데 그때 기사랑 맞물려서 누가 그때 걸 갖고 와서 37kg 뺐다고 하더라. 정정해달라. 25kg "이라 밝혔다.

다이어트 비법에 대해서는 "많은 분들이 어떻게 뺐냐고 하는데 주사 맞았다. 병원의 도움을 받았다. 너무 편하고 이렇게 좋은데 왜 안 하냐"며 "위고비 때는 안 됐는데 마운자로의 도움을 받았다. 위고비는 위고비를 이겼다. 위에 고비가 안 왔다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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장도연은 "그런 얘기가 있더라. 쥬비스 했을 때 감량한 걸 유지해야 하는데 살이 더 쪄서 도망다녔다더라"라고 물었고 신동은 "그건 소문이 아니다. 진짜였다"고 고백해 웃음을 자아냈다.

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신동은 "고소 당할 뻔했다. 계약 불이행으로. (직원이) '아직 계약 이행 중이다. 어떡하냐' 해서 죄송하다 하고 다시 잘 다녔다. 식이요법과 거기서 하는 프로그램, 운동까지 다 하는 거니까 내가 힘을 내야 한다. 그게 진짜 힘들더라"라며 "지금은 딱 유지기간이다. 유지 시작한지 2달 됐다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com