'자가 無' 정이랑, 2억 들인 세컨드 하우스 공개..바다 앞 풍경 '대박'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 정이랑이 2억 원을 들여 마련한 안면도 세컨드 하우스가 공개돼 눈길을 끌었다.

10일 황보라의 유튜브 채널에는 '인생 첫 갯벌 체험에 울고불고 난리 난 아들... 황보라만 진땀 뺀 가족여행 (with. 이랑언니 별장)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

황보라와 남편, 아들 우인 군 그리고 김준호·김지민 부부가 친구 정이랑의 별장을 찾은 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

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이날 정이랑의 별장은 넓은 마당과 탁 트인 바다 전망을 자랑해 감탄을 자아냈다. 별장 바로 앞에 바다가 펼쳐진 풍경에 일행은 연신 감탄했다. 황보라는 "예술이다. 내가 여기를 오고 싶어서 벼르고 벼렸다"며 남다른 기대감을 드러냈다.

정이랑은 손님들을 위해 직접 음식을 준비했다. 그는 밑반찬을 새벽 3시까지 만들었다고 밝혀 놀라움을 안겼다. 정성껏 차려진 음식에 일행은 감탄했다.

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이후 일행은 별장 앞 갯벌로 나가 특별한 체험을 즐겼다. 우인 군과 함께 갯벌에 들어간 어른들은 조개와 꽃게 등을 발견하며 신기해했다. 우인 군은 처음에는 갯벌에 적응하지 못하는 모습을 보였지만, 시간이 지나면서 조개를 발견하고 직접 잡아보는 등 점차 흥미를 보였다.

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갯벌 체험을 마친 뒤에는 눈앞에 펼쳐진 바다와 하늘이 어우러진 풍경에 다시 한번 감탄했다. 일행은 "어떻게 이런 그림이 나오지?", "진짜 예쁘다"라며 아름다운 풍경을 만끽했다.

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한편 정이랑은 앞서 MBC 예능 프로그램 '구해줘! 홈즈'에 출연했을 당시 "아직 자가가 없다. 그래서 2억 원대로 안면도에 세컨드 하우스를 만들었다"고 밝힌 바 있다.

jyn2011@sportschosun.com