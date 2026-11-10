신동, 최강창민 살던 집 매매 "돈 부족하다 하니 집값 깎아줘" ('살롱드립')

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[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립' 신동이 혹독했던 다이어트 과정을 돌아봤다.

10일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립'에서는 '더 지니어스, 대탈출, 여고추리반 대표들의 모임'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

신동은 "어렸을 때 조금 힘들었어서 먹는 거에 대한 욕심이 있다"며 "저녁을 먹어야 하는데 저녁을 못 먹었다. 그래서 아빠가 친구네 집에서 자고 오라 했다. 그래서 어렸을 때 꿈이 화장실 있는 집에 사는 거였다. 어렸을 때 집에 화장실이 없어서 너무 힘들었다"고 밝혔다.

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장도연은 "지금 사는 집 엄청 좋지 않냐"고 이야기했고 신동은 "너무 좋다. 그래서 너무 행복하다"고 밝혔다.

신동이 거주하는 집은 최강창민이 살던 집이라고. 신동은 "내가 집을 살려던 타이밍은 아니었다. 옮겨야 될 타이밍었는데 마침 이특 형이 '창민이 이사가야 돼서 본인 집 세놓는다더라'라고 얘기했다. 그래서 '얘네 집 가면 싸게 해주려나?' 싶어서 갔다"며 "'전세로 해야 되냐. 월세로 해야 되냐' 물어봤더니 집 팔려고 내놓은 거라 했다. 그러면 내가 사볼까? 해서 그때부터 돈을 열심히 끌어 모았는데 마지막에 부족한 거다. 그래서 '진짜 미안한데 한 달 뒤에 줘도 되냐' 하니까 그거 빼고 받겠다고 했다. 그렇게 해줬다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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신동은 "그 집을 사고 나서 삶의 질이 좋아졌다. 창민이가 인테리어를 너무 잘해놨다. 건드릴 것도 없었다. 그래서 너무 잘 쓰고 있다"고 만족했다.

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wjlee@sportschosun.com