이민정·이소연, 얼굴에 낙서 폭격 당했다..엉망 된 비주얼 '폭소'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이민정이 절친 배우 이소연, 이윤미와 함께한 유쾌한 골프 라운딩을 공개했다. 세 사람은 내기 골프를 즐기며 남다른 친분과 입담을 뽐냈다.

10일 이민정의 유튜브 채널에는 '이민정의 골프친구를 소개합니다. 찐친들과의 내기골프 한 판'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

영상에는 이민정이 함께 골프를 즐기는 멤버인 배우 이소연, 이윤미를 만나 라운딩에 나선 모습이 담겼다.

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이날 이민정은 골프를 시작하게 된 계기를 밝혔다. 그는 "난 윤미 때문에 골프를 쳤다"며 "아무것도 모르는 골린이였는데 골프를 정말 싫어했다. 그러다 윤미가 여수에 놀러 가는데 같이 가자고 했다"고 회상했다.

이어 "골프를 못 친다고 했더니 그냥 가서 채 들고 뛰어다니라고 하더라. 배를 타고 골프장에 들어갔는데 바닷가도 보이고 분위기가 너무 좋았다"며 "공도 하나도 못 맞히고 땅볼로 굴렸지만, 사람들이랑 분위기가 재미있었다. 나도 배워서 잘 치면 재밌겠다는 생각에 시작했다"고 설명했다.

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이후 세 사람은 본격적인 라운딩에 앞서 서로의 골프 실력을 이야기했다. 이들은 서로의 장점을 칭찬하면서도 승부를 앞두고는 은근한 신경전을 벌여 웃음을 안겼다.

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특히 이날 라운딩에는 특별한 벌칙도 걸렸다. 미니 게임에서 1등을 차지한 사람이 나머지 두 멤버의 얼굴에 야구 선수들이 사용하는 선블록 스틱으로 그림을 그려주기로 한 것. 세 사람은 벌칙을 피하기 위해 의욕을 불태우며 승부에 임했다.

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최종 우승은 이윤미에게 돌아갔다. 이에 이윤미는 벌칙을 수행하듯 이민정과 이소연의 얼굴에 직접 그림을 그려줬다. 이민정의 얼굴에는 귀여운 고양이 그림과 동그란 안경을 더했고, 이소연의 얼굴에도 안경과 수염 등을 그려 익살스러운 캐릭터를 완성했다. 두 사람은 얼굴에 그림이 그려지는 내내 웃음을 터뜨렸고, 세 사람의 유쾌한 케미가 웃음을 안겼다.

jyn2011@sportschosun.com