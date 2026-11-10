장동건♥고소영, 욕설 적힌 레터링 옷에 발칵 "대대손손 입었던 건데"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 고소영이 욕설이 적힌 옷을 입다 깜짝 놀랐다.

10일 고소영의 유튜브 채널에서는 '원조 패셔니스타 고소영의 보세로 명품 느낌 내는 법'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

겨울을 맞아 옷 정리를 한 고소영. 고소영은 "처음에 왜 했냐면 옷을 못 찾겠더라. 깊은 브이넥이 유행이지 않냐. 재작년부터 나는 깊은 브이넥을 먼저 입었더라. 어디 있나 했는데 옷을 못 찾겠더라. 그래서 결국 다 뒤집어 엎어서 찾았다. 일주일 동안 찾아 헤매다가 찾았다"고 밝혔다.

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여름옷도 구분해서 정리한다는 고소영은 "옷방으로 정리하는 여름옷은 더 이상 안 입을 거 같은 옷들이다. 기본티는 반팔도 계속 입는다. 여름에는 티셔츠 하나로 해결해야 해서 아무래도 패턴도 있고 컬러고 다양한데 겨울에는 할 게 많지 않냐. 그래서 쨍한 옷은 겨울에 안 입지 않냐. 이런 건 가을 겨울에 안 입을 거 같다"고 밝혔다.

이어 강아지 프린팅이 그려진 옷을 꺼낸 고소영은 "이 옷은 대대손손 우리 신랑이 처음 샀다가 내가 입었다가 아들이 입었다가 다시 나한테 온 옷"이라며 "근데 여기 자세히 보면 욕이 있다. F로 시작하는. 우린 몰랐다. 근데 우리 아들이 욕이 써있다고 하더라. 우리는 아무 뜻 없이 사는 것도 있는데 요즘은 다 해석해봐야 한다"고 밝혔다.

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또 고소영은 "흰색 티셔츠는 수명이 있다. 아무리 좋은 것도 오래 못 입는다. 아무리 세탁해도 빠지지 않는 때가 있다. 비싼 건 버리지도 못하는데 입지도 않는다"며 "흰색은 너무 비싼 돈을 주고 사면 안 된다"고 꿀팁을 전했다.

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wjlee@sportschosun.com