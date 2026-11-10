넷마블, '가디언 테일즈' 첫 스핀오프 공개…2027년 모바일 시장 출격

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넷마블이 글로벌 흥행작 '가디언 테일즈'를 활용한 첫 스핀오프 작품을 공개했다. 원작의 도트 그래픽과 세계관을 계승하면서 로그라이트 장르를 접목한 신작으로, 기존 팬층을 기반으로 새로운 이용자층까지 공략한다는 전략이다.

넷마블은 글로벌 게임 개발사 콩스튜디오가 개발중인 모바일 신작 '가디언 테일즈: 디그닷(Guardian Tales: Dig Dot)'의 정식 게임명과 키아트 이미지를 공개했다.

이번 작품은 지난 2025년 11월 넷마블과 콩스튜디오가 글로벌 퍼블리싱 계약을 체결한 '프로젝트 옥토퍼스'의 정식 명칭이다. 2020년 출시된 '가디언 테일즈'의 첫 스핀오프 작품으로, 캐릭터 조합과 덱 빌딩을 중심으로 매번 다른 전투를 경험하는 캐주얼 로그라이트 장르로 개발되고 있다.

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게임의 무대는 광산이다. 원작의 개성 있는 도트 그래픽을 이어받았으며, 간편한 조작을 바탕으로 다양한 캐릭터를 조합해 전투 전략을 구성하는 방식이다. 전투뿐 아니라 마을을 성장시키는 요소도 담았다.

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게임명인 '디그닷'은 땅을 파는 행위를 뜻하는 '디그(Dig)'와 도트 그래픽의 '닷(Dot)'을 결합한 이름이다. 광산 탐험과 원작의 상징인 도트 감성을 함께 내세운 셈이다. 공개된 키아트에는 게임의 이야기를 이끌 주요 캐릭터들이 등장했다. '가디언 테일즈: 디그닷'은 2027년 모바일게임으로 출시될 예정이다.

원작 '가디언 테일즈'의 성과도 이번 신작의 기대를 높이는 배경이다. 2020년 출시 이후 독창적인 도트 그래픽과 스토리, 퍼즐 요소를 앞세워 글로벌 시장에서 인기를 얻었으며, 올해 7월 말 기준 누적 매출 약 6000억원, 모바일 누적 다운로드 4100만건을 기록했다.

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넷마블 입장에서는 글로벌 시장에서 검증된 IP를 활용해 기존 MMORPG나 수집형 RPG와 다른 장르로 영역을 넓힌다는 의미가 있다. 원작의 서사와 캐릭터를 그대로 반복하기보다 로그라이트와 덱 빌딩을 결합한 별도 플레이 경험을 제시한 점이 특징이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com