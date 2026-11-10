아유미, 슈가 해체 후 日 활동에 번아웃 "잘 될 듯 안 될 듯, 韓 오길 잘했다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 가수 아유미가 일본 활동을 돌아봤다.

10일 아유미의 유튜브 채널에서는 '육아 탈출, 도쿄 광란의 밤'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

아유미는 "제가 친동생처럼 지내는 아끼는 동생이랑 만나기로 했는데 생각만 해도 신난다"며 "저는 9시에 잠든다. 오늘은 어떻게 해서든 끝까지 즐겨보고 싶다"며 일본 트랜스젠더 배우 유신과 만났다.

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두 사람은 아유미가 일본 활동을 할 당시 만났다고. 아유미는 "더 친해진 계기가 있는데 하와이 사건이다"라고 밝혔고 유신은 "갑자기 언니한테 전화가 왔다. '내일 뭐하냐' 해서 아무것도 없다 하니 하와이 여행을 가자더라"라고 밝혔다.

아유미는 "제가 활동을 이것저것 열심히 했는데 될 듯 안 될 듯한 기간이 길었다. 오래오래 그런 시간이 되다 보니 마음이 지쳤다. 일본에서 나가고 싶었다. 하와이가 힐링을 받을 수 있는 곳이라 느낀 거 같다. 마음 먹고 친구들한테 전화를 돌렸는데 다들 미쳤냐는 반응이었다. 당장 내일 가자하니까 .근데 유신은 가자 해줬다. '이런 친구가 있구나' 해서 가서 그때부터 절친이 됐다"고 밝혔다.

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유신은 아유미의 한국 활동도 봤다며 "축구도 그렇고 집 소개하는 것도 있었고 토크 버라이어티에서 '큐티허니' 춤을 추고 있었다"고 밝혔다. 이에 아유미는 "요즘에도 부르고 있다. 정말 그런 의미에서도 한국에 오길 잘했다는 생각을 많이 한다. 한국에서 결혼도 하고 딸도 태어났다. 그게 제일 크다"고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com