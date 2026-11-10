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'♥김지민 임신' 김준호, 28개월 아이 안고 당황.."늙어 가지고"

정유나 기자

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'♥김지민 임신' 김준호, 28개월 아이 안고 당황.."늙어 가지고"

[스포츠조선 정유나 기자] 개그맨 김준호가 예비 아빠의 현실적인 고민을 털어놨다.

10일 황보라의 유튜브 채널에는 '인생 첫 갯벌 체험에 울고불고 난리 난 아들... 황보라만 진땀 뺀 가족여행 (with. 이랑언니 별장)'이라는 제목의 영상이 올라왔다.

황보라와 남편, 아들 우인 군 그리고 김준호·김지민 부부가 친구 정이랑의 별장을 찾은 모습이 담긴 영상이 공개됐다.

특히 김준호가 황보라의 아들 우인 군을 품에 안고 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

'♥김지민 임신' 김준호, 28개월 아이 안고 당황.."늙어 가지고"

김준호는 우인 군의 나이를 물었고, 황보라는 "28개월"이라고 답했다. 이에 김준호는 아이를 안은 채 "나는 3년 후에 이렇게 안아야 되는데"라며 미래를 떠올렸다.

김준호가 힘겹게 우인 군을 안고 있자 황보라는 "어떡하냐. 다 늙어 가지고. 우인이 너무 무겁지? 운동하라"고 말해 웃음을 안겼다. 그럼에도 김준호는 아이들과 스스럼없이 어울리고 잘 놀아주는 다정한 예비 아빠의 면모를 보여 훈훈함을 더했다.

한편 김지민은 지난해 7월 김준호와 결혼, 결혼 1년 만인 지난 7월 임신 소식을 알렸다. 첫 시험관 시술을 통해 임신에 성공했으며 태명은 '두룹이'다. 현재 아들을 임신 중으로 출산 예정 시기는 2027년 2월 초다.

jyn2011@sportschosun.com

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