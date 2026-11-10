스카프 아저씨 만난 강재준♥이은형, 사진까지 찰칵.."인파가 임영웅 팬덤급"

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[스포츠조선 이게은기자] 개그맨 강재준, 이은형이 요즘 가장 뜨거운 인물 남대문 스카프 아저씨를 만났다.

10일 '기유TV' 유튜브 채널에는 '{육아로그} 현조옷사러갔다가 스카프리오 만남'이라는 제목의 영상을 공개했다.

이날 강재준과 이은형은 이른 오전부터 남대문 시장으로 향했다. 강재준은 "그동안 남대문 시장 영상을 2번 올렸는데, 그때와 지금 남대문 시장은 다르다. 스카프 아저씨가 있기 때문이다. 스카프 아저씨를 볼 수 있을까?"라며 기대했다.

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스카프 아저씨는 남대문 시장에서 스카프 매장을 운영하는 상인으로 스카프 6장을 1만 원에 판매, 손님들에게 "돈 쓰지 마" "안 어울려" "엄마 지치면 안 돼. 계속 (스카프) 뒤적거려" 등 특유의 입담으로 인기를 끌고 있다.

이은형은 남대문 시장에 도착하자마자 "지하철에 사람이 이렇게 많은 거 처음 봤다. 출근길인 줄 알았다"라며 스카프 아저씨가 몰고 온 남대문 인파에 놀라움을 드러냈다.

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먼저 두 사람은 아동복을 구경한 후 스카프 아저씨를 보러 갔다. 스카프 아저씨는 "사지 마"라며 손님들에게 여전한 입담으로 현장을 웃음바다로 만들고 있었다. 강재준과 이은형은 손님으로 붐빈 정신없는 상황에서도 운 좋게 스카프 아저씨와 사진 촬영에 성공했다.

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이은형은 "이렇게 운이 좋을 수 있을까. 아저씨를 만나 사진을 찍었다"라며 좋아했고, 강재준은 "팬들이 YG 앞에서 (아이돌을) 기다리는 것처럼 어머니들이 엄청 많다. 임영웅 팬들처럼 많이 계신다"라며 놀라워했다.

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한편 강재준과 이은형은 지난 2018년 결혼했으며 슬하에 아들 현조 군을 뒀다.

joyjoy90@sportschosun.com