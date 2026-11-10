"딸 4바늘 꿰매는데 혼자.." 이지현, 결국 미용실 퇴사 선언

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 쥬얼리 출신 이지현이 자녀들을 위해 근무하던 미용실을 그만두고 집 근처 미용실로 자리를 옮기기로 했다. 아이들이 엄마의 손길을 필요로 하는 순간 곁에 있어 주고 싶다는 이유에서다.

이지현은 10일 SNS를 통해 장문의 글을 올리며 근황과 함께 이직 소식을 전했다.

현재 헤어샵에서 디자이너 겸 마케팅 원장으로 근무해 온 이지현은 OO헤어 과천청사역점에서 일하게 된 과정과 동료들에게 고마운 마음을 먼저 전했다. 그는 "미용 인생 시작에 있어서 신의 한수였던 OO아카데미 디자이너 양성과정부터 그 인연으로 과천청사역 원장 자리를 내주신 분들께 감사하다"며 함께 일한 직원들에게도 애정을 드러냈다.

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하지만 결국 과천청사역점을 떠나기로 결정했다. 아이들이 크고 작은 문제로 아픈 일이 잦아지고, 혼자 있는 시간도 많아졌기 때문이다.

이지현은 "아이들이 조금은 컸다 생각했는데 아니더라. 늘 다치고 둘이 번갈아 가면서 아프고, 아이들이 혼자 있는 시간이 너무 많아졌다"고 털어놨다. 이어 "먹는 음식도 점점 배달 음식이 주가 됐다"며 아이들의 일상이 달라진 점도 언급했다.

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특히 딸이 넘어져 다친 뒤 네 바늘을 꿰매기 위해 혼자 병원에 가야 했던 상황을 떠올리며 속상한 마음을 드러냈다. 그는 "아이들을 위해 이렇게 열심히 사는데 아이들한테 엄마가 필요할 때 옆에 있어 주지 못하면 그게 다 무슨 소용인가 싶었다"며 "하늘이 무너질 것만 같은 날도 많았다. 엄마를 대신해 줄 수 있는 사람은 없는 것 같다"고 고백했다.

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결국 이지현은 아이들과 더 많은 시간을 보내기 위해 현재 다니고 있는 미용실을 그만두기로 했다. 다만 미용 일을 완전히 놓지는 않기로 했다. 그는 "손을 쉬면 안 되기에 아이들이 필요할 때 언제든 5분 대기조가 되기 위해 집에서 5분 거리인 미용실로 이직한다"고 밝혔다. 이어 "여기서는 모델 작업만 하려고 한다"고 덧붙이며 앞으로의 계획을 전했다.

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한편 이지현은 2016년과 2020년 두 차례 이혼했으며, 현재 홀로 딸과 아들을 키우고 있다. 지난해 미용사 국가자격증을 취득한 뒤 한 미용실에서 마케팅 원장으로 근무해왔다.

jyn2011@sportschosun.com