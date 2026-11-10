"사망사고인데 억울해?" 박신영 전 아나, 틱톡커 복귀 후 쏟아진 악플 박제

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[스포츠조선 이게은기자] 아나운서 출신 박신영이 복귀와 관련해 쏟아진 악플을 박제하며 "조금만 기다려 달라"는 당부도 더했다.

10일 박신영은 자신이 받은 여러 메시지를 공개했다.

메시지에는 "어이가 없네요", "평생 죄인으로 살아라", "사망 사고인데 뭐가 억울해요?", "양심 어디 감?", "궁금해서 그러는데 무슨 힘든 시간을 버틴 거예요?", "뻔뻔하고 양심 없네" 등의 내용이 담겼다.

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이에 박신영은 "관심 감사합니다. 자극적인 기사나 오보에 이렇게 메시지 보내지 마시고 조금만 기다려 주세요"라는 글을 남겼다.

박신영은 지난 2021년 서울 마포구 상암동 상암초등학교 앞 사거리에서 교통사고를 내 오토바이 운전자를 숨지게 한 혐의를 받았다. 당시 오토바이 운전자는 적색 신호에 사거리에 진입했으며, 박신영은 제한속도 시속 40㎞ 지점에서 시속 약 102㎞로 주행하다 사고가 났다. 사고 운전자는 50대 배달원이었으며 박신영은 교통사고처리 특례법상 치사 혐의로 입건됐고 벌금 1500만원을 선고받았다.

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활동을 중단했던 박신영은 최근 틱톡커로 변신해 화제를 모았다.

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그러자 박신영은 지난 9일 "저는 이제 제 자신을 위해 목소리를 낼 수 있을 정로 많이 강해지고 씩씩해졌다. 그 누가 뭐라고 해도 스스로에게 부끄럽지 않은 모습으로 최선을 다해 열심히 살고 있다. 지금까지 힘든 시간 버텨온 게 억울해서라도 쉽게 무너지지 않을 테니 걱정말라"라며 심경글을 남겼다.

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한편 박신영은 2014년 MBC스포츠 플러스 아나운서로 데뷔했다.

joyjoy90@sportschosun.com