유연석, 휴대폰 배경화면이 트와이스 나연 "스태프들이 이상하게 생각해" ('틈만나면')

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[스포츠조선 이우주 기자] '틈만나면' 유연석이 나연의 사진을 배경화면으로 한 이유를 밝혔다.

10일 방송된 SBS '틈만나면'에서는 블랙핑크 지수. 트와이스 나연이 출연했다.

두 사람은 연습생 때부터 알고 지낸 절친이라고. 지수는 "그때는 다른 회사여도 연습생들끼리 서로 알았다. '얘가 여기 에이스래' 했다. 나연이는 유명했다"고 밝혔다.

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유연석은 "나연 씨 사진을 받았다"며 나연의 사진을 배경화면으로 하면 금전운이 들어온다는 얘기를 꺼냈다. 나연은 "장난으로 한 이야기인데 진짜 후기들이 많더라. 길에서 돈을 주웠다는 분도 계셨다"고 밝혔고 유연석은 "그래서 저도 배경화면으로 며칠 해놨다. 스태프들이 이상하게 생각하더라. 운이 들어온다고 얘기는 했는데 마지못해서 바꿨다. 오늘 게임 성공하고 나서 (다시 바꾸겠다)"라고 밝혔다.

산본 출신이라는 지수에 유재석은 "산본의 딸"이라 언급했지만 지수는 "산본의 딸은 김연아 언니다. 제가 어렸을 때 자부심이었다"고 선을 그어 웃음을 안겼다. 이에 지수는 산본의 둘째 딸이 됐고, 지수 역시 만족했다.

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고2때부터 연습생 생활을 했다는 지수. 나연은 중3 때부터 했다며 "6년 연습했다"고 밝혔다. 지수는 "전 좀 늦게 시작해서 좋았던 거 같다. 고2때까지 학교도 다니고 수학여행까지 다녀왔다. 즐길 거 다 즐기고 애들이 문과, 이과 고민할 때 연습생을 했다. 애들이 힘들 때 그만뒀다고 하더라"라고 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com