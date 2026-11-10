"말도없이 산티아고로" 홍진경, '옥문아' 녹화 불참 'MC들 서운'

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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 홍진경이 산티아고 순례길에 올라 '옥문아' 녹화에 불참했다.

10일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 수험생 사이에서 아이돌급 인기를 자랑하는 대한민국 대표 수학 일타강사 정승제와 국어 일타강사 유대종이 출연했다.

이날 정승제는 평소 친분이 있는 홍진경이 MC 자리에 모습을 드러내지 않은 것을 언급하며 "산티아고 간다고 연락이 왔더라"고 전했다.

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이를 들은 양세찬은 "승제 선생님한테는 연락했구나. 우리는 몰랐다. 녹화장 와서 알았다"며 서운한 기색을 내비쳤다. 송은이 역시 "며칠 못 나온다는 이야기를 제작진을 통해서만 들었다"고 덧붙였다.

정승제는 홍진경이 산티아고로 향한 이유에 대해서도 설명했다. 그는 "생각할 게 있다고 하더라"며 "집에서 벽 보고 생각하면 되지, 뭐 하러 거기까지 가느냐고 했다"고 당시 대화를 전했다.

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주우재가 "자신과 대화하는 시간을 가지러 간다고 했느냐"고 묻자, 송은이는 "대화가 길어지는 것 같다"고 받아쳐 웃음을 안겼다.

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한편 제작진은 자막을 통해 홍진경이 현재는 '옥탑방으로 무사 귀환'했다고 알리며 그의 귀국 소식을 전했다.

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jyn2011@sportschosun.com