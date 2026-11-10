정승제, 또 사교육에 쓴소리..선행학습 실태 폭로 "답 맞히는 데만 혈안"

사진=채널A '티처스'

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[스포츠조선 정유나 기자] 수학 일타강사 정승제가 이번에는 선행학습의 문제점을 지적하며 교육 현실을 향해 또 한 번 쓴소리를 쏟아냈다.

10일 방송된 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'에는 수험생 사이에서 아이돌급 인기를 자랑하는 대한민국 대표 수학 일타강사 정승제와 국어 일타강사 유대종이 출연했다.

이날 정승제는 수학을 포기한 학생들이 자신을 찾아오는지 묻는 말에 "대부분 선행학습까지 했던 친구들이다. 너무 안타깝다"고 답했다.

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이어 선행학습에 반대하는 입장이냐는 질문에는 "반대하는 건 아니다. 제대로만 한다면 한 살 때부터 선행해도 된다"고 설명했다. 다만 "대부분 이해보다는 문제 풀이에만 집중한다. 수학을 공부하는 게 아니라 푸는 방법을 공부한다. 이건 정말 중요한 이야기"라고 강조했다.

특히 정승제는 "아이들이 문제는 풀어도 설명은 할 수 없는 상태"라며 안타까움을 드러냈다. 왜 그런 방식으로 문제를 풀었는지 물으면 "선생님이 그렇게 풀라고 했어요", "문제를 풀어야 부모님이 좋아해요"라는 대답이 돌아온다는 것.

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그는 "대부분의 선행학습 수업은 원리를 몰라도 정답만 맞히면 끝난다. 답을 내는 데만 혈안이 돼 있다"며 "수학 자체를 즐기지 못한다"고 지적했다. 이어 "이것저것 다 해보다가 고3 6월에 저를 찾아오는 학생들도 꽤 많다. 수학을 포기한 친구들이 많이 모인다"고 덧붙였다.

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앞서 정승제는 영유아기부터 의대 진학을 준비하는 과도한 사교육 열풍에 대해서도 강도 높은 비판을 쏟아냈다.

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그는 최근 유튜브 채널 '침착맨'에 출연해 채널A '티처스3'에 참여하는 이유를 묻자 "'제대로 하면 된다'는 것을 보여주기 위해서"라며 우리나라 교육 시스템의 문제점을 지적했다.

특히 수학 교육과 관련해 "수학은 3~4살부터 의대반에 들어간다. 완전히 미친 나라"라고 목소리를 높였다. 이어 "4살부터 의대반이 시작된다. 국가가 왜 그런 걸 아동학대로 구속하지 않는지 모르겠다. 이건 국가가 나서서 구속해야 한다고 본다"고 주장하며 지나친 조기 사교육에 대한 비판을 이어갔다.

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jyn2011@sportschosun.com