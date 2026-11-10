지수, 불면증 없는 월클 아이돌 "어두우면 잔다, 시차도 못 느껴" ('틈만나면')

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[스포츠조선 이우주 기자] '틈만나면' 지수가 꿀잠 능력자 임을 밝혔다.

10일 방송된 SBS '틈만나면'에서는 블랙핑크 지수. 트와이스 나연이 출연했다.

두 사람은 연습생 때부터 알고 지낸 절친이라고. 지수는 "그때는 다른 회사여도 연습생들끼리 서로 알았다. '얘가 여기 에이스래' 했다. 나연이는 유명했다"고 밝혔다.

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산본 출신이라는 지수에 유재석은 "산본의 딸"이라 언급했지만 지수는 "산본의 딸은 김연아 언니다. 제가 어렸을 때 자부심이었다"고 선을 그어 웃음을 안겼다. 이에 지수는 산본의 둘째 딸이 됐고, 지수 역시 만족했다.

고2때부터 연습생 생활을 했다는 지수. 나연은 중3 때부터 했다며 "6년 연습했다"고 밝혔다. 지수는 "전 좀 늦게 시작해서 좋았던 거 같다. 고2때까지 학교도 다니고 수학여행까지 다녀왔다. 즐길 거 다 즐기고 애들이 문과, 이과 고민할 때 연습생을 했다. 애들이 힘들 때 그만뒀다고 하더라"라고 밝혔다.

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"둘이 만날 때 뭐하냐"는 질문에 두 사람은 "먹는다. 먹는 걸 좋아한다"고 먹메이트 임을 밝혔다.

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하지만 두 절친은 커피 취향이 크게 갈렸다. 나연은 유재석처럼 연한 커피를 좋아하지만 지수는 샷 추가 까지 할 정도로 진한커피를 좋아한다고. 이날만 벌써 커피를 두 잔 마시고 왔다는 지수에 유연석은 "잘 때는 괜찮냐"고 물었고 지수는 "어두우면 잔다. 진짜 잘 잔다"고 밝혔다.

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해외투어 중에도 끄떡없었다는 지수는 "시차가 없다. 비행기에서 컨트롤 할 수 있다 지금 자야 돼 하면 바로 잔다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

유연석은 "해외투어 말고 여행도 아니냐"고 물었고 나연은 "투어를 1년 동안 다녔다. 올해 6월에 끝났다. 근데 너무 많이 다녀서 오히려 국내를 다니고 싶어서 강릉이나 지리산 쪽 여행을 갔다"고 밝혔다.

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거침없이 길거리를 걸어다니는 모습을 보던 지수는 "어떻게 걸어 다닐까 했는데 그냥 가게 된다. '어떻게 통제했을까' 했는데 그냥 다니게 된다. 전혀 통제를 안 한다"고 놀라 웃음을 안겼다.

wjlee@sportschosun.com