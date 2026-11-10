'나혼산' 카니, 인종차별 논란으로 시끌…결국 사과 "고통스러운 역사 이해"

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[스포츠조선 이우주 기자] 댄서 카니가 최근 불거진 인종차별 논란에 대해 직접 사과했다.

카니는 10일 SNS를 통해 장문의 입장글을 게재했다. 카니는 "먼저 제 말로 인해 상처받거나 불쾌감을 느낀 모든 분들께 진심으로 사과 드린다"며 "영상에서 저는 수박, 치킨, 환타를 언급하며 즉흥적인 농담을 했다. 이 조합, 특히 수박과 프라이드 치킨은 미국에서 인종적 고정관념의 고통스러운 역사를 지니고 있다는 점을 이해한다. 제 말로 인해 발생한 상처에 대해 진심으로 후회한다"고 자신의 발언에 대해 사과했다.

프랑스-세네갈계 흑인인 카니는 "제 세네갈 문화 경험에서 수박은 우리가 흔히 즐기는 과일이고 치킨은 우리 요리의 중요한 부분이다. 그리고 환타는 많은 아프리카 가정에서 익숙한 음료"라며 "그 농담을 할 때 저는 익숙한 문화적 참조에서 말한 것이지, 미국의 인종적 고정관념을 의식적으로 언급한 것이 아니"라고 해명했다.

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또 "촬영 중 저는 '소울 푸드(soul food)'라는 용어를 사용한 적은 없다. 이는 편집 과정에서 자막에 추가된 것으로 오해를 불러일으킨 데 기여했을 수 있다"고 밝혔다.

카니는 "그럼에도 불구하고 '우리 좋아하는'이나 '모두' 같은 표현을 사용함으로써 모든 흑인에 대한 일반화처럼 들릴 수 있었다는 점을 인정한다"고 거듭 고개를 숙였다.

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카니는 지난 4일 자신의 유튜브 채널을 통해 남편이 일하는 과일 도매 시장에 간 모습을 공개했다. 영상에서 카니는 "무슨 과일을 좋아하냐"는 질문에 "솔직히 흑인 사람들은 수박 다 좋아할 거다. 흑인사람들은 수박, 치킨, 환타를 좋아한다"고 밝혔다. 이와 함께 '흑인 소울 푸드'라는 자막이 삽입됐다.

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하지만 해당 발언은 흑인에 대한 인종적 고정관념을 재생산했다는 지적을 받으며 논란이 됐다. 수박과 프라이드치킨은 미국 사회에서 과거 흑인을 비하하고 희화화하는 데 사용됐던 대표적인 인종차별적 이미지이기 때문이다. 특히 흑인들이 수박과 치킨을 좋아한다는 식의 표현은 오랜 기간 흑인을 특정 음식 취향으로 일반화하고 조롱해 온 역사적 맥락과 맞닿아 있다는 비판이 제기됐다. 여기에 '흑인 소울 푸드'라는 자막까지 더해지면서 인종적 편견을 강화하는 것 아니냐는 지적이 이어졌다.

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한편, 비욘세 안무가로 유명한 댄서 카니는 MBC '나 혼자 산다'에서 샤이니 키의 절친으로 출연하며 국내에서도 활발하게 활동 중이다.

wjlee@sportschosun.com