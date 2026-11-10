'이유진父' 이효정, 알고보니 이기영 친형.."집안에 배우만 6명" ('동상이몽2')

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이게은기자] 배우 이효정이 아들 이유진과 동반 출연한 가운데, 이효정이 배우 이기영의 친형이라는 사실이 다시금 알려져 눈길을 끈다.

10일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 이효정, 이유진 부자가 출연했다.

이날 먼저 이효정이 등장, "소개해 드릴 잘생긴 청년이 있다"라며 12년 차 배우 아들 이유진을 소개했다. 이때 이효정, 이기영이 형제라는 사실도 공개돼 눈길을 끌었다.

Advertisement

이유진은 "좋은 소식을 가지고 아버지와 찾아왔다. 아버지가 너무 행복해하신다"라며 11월 차경은과의 결혼 소식을 전했다. 이에 이효정은 "정말 착하고 아름답고 싹싹하고 좋은 며느릿감을 데리고 와서 너무 좋다. 자랑하지 않을 수 없다. 아들이 처음 효도를 하는 것 같다. (며느리가) 밝고 꼼꼼하고 부지런하고 예쁘다"라며 환하게 웃었다.

또한 "며느리, 며느리의 친언니, 친언니의 남편도 배우"라며 집안에 배우만 6명이라고 밝혔다. 차경은의 언니 배우 김승윤은 최근 배우 장동윤과 결혼식을 올려 이유진과 장동윤은 동서 사이가 됐다.

Advertisement

joyjoy90@sportschosun.com