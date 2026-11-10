'이효정子' 이유진, 혼전임신 예신 차경은♥ 공개.."김고은 닮아" ('동상이몽2')

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이효정의 아들 이유진이 예비신부 차경은을 소개했다.

10일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 예비부부 이유진, 차경은이 출연했다.

이날 먼저 이효정이 등장, "소개해 드릴 잘생긴 청년이 있다"라며 12년 차 배우 아들 이유진을 소개했다. 이때 이효정, 이기영이 형제라는 사실도 공개돼 눈길을 끌었다.

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이유진은 "좋은 소식을 가지고 아버지와 찾아왔다. 아버지가 너무 행복해하신다"라며 11월 차경은과의 결혼 소식을 전했다. 이에 이효정은 "정말 착하고 아름답고 싹싹하고 좋은 며느릿감을 데리고 와서 너무 좋다. 자랑하지 않을 수 없다. 아들이 처음 효도를 하는 것 같다. (며느리가) 밝고 꼼꼼하고 부지런하고 예쁘다"라며 환하게 웃었다.

또한 "며느리, 며느리의 친언니, 친언니의 남편도 배우"라며 집안에 배우만 6명이라고 밝혔다. 차경은의 언니 배우 김승윤은 최근 배우 장동윤과 결혼식을 올려 이유진과 장동윤은 동서 사이가 됐다.

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곧이어 차경은이 등장해 밝은 미소로 인사했다. 이유진은 차경은에 대해 "김고은 선배 닮지 않았나. 맑은 느낌이 있다. 웃는 게 상큼하다"라고 말했고, 김구라는 "만난 지 5개월 밖에 안돼서 멘트를 많이 날린다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이효정이 정육 식당을 운영 중인 근황도 공개됐다. 이효정은 이유진과 차경은을 음식점으로 불러 함께 식사했다. 식사 중 차경은이 혼전임신한 소식도 공개됐다. 이유진은 "결혼을 준비하는 과정에서 여름이가 찾아와서 내년에 아이를 만나게 됐다"라고 밝혔다.

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joyjoy90@sportschosun.com