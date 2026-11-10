EXID 정화, 활동 뜸하더니 카페 정직원됐다 "일주일에 이틀 쉬어"

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[스포츠조선 이우주 기자] EXID 정화가 카페 직원이 됐다.

10일 카페 전문 인플루언서 A씨의 SNS 채널에서는 카페 직원으로 변신한 정화의 모습이 담겼다.

카페에서 일한 지 4주차라는 정화는 "오시는 분들 중에 알아보시는 분들이 좀 많이 계셨는데 다들 '팝업하시는 거냐', 아니면 '그냥 잠깐 기간제처럼 하는 거냐'고 많이 물어보신다. 그래서 '저 입사했다'고 한다"고 정직원으로 일하는 중이라 밝혔다.

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정화는 "다른 분들이랑 동일한 입장으로 들어와있다. 일주일에 하루 이틀 쉬고 그 외에는 항상 여기 있다. 연기활동이나 음악 활동도 계속 병행은 하지만 커피를 좀 더 깊게 배우고 싶다"고 카페에서 일한 이유를 밝혔다.

정화에 앞서 지난 8월에는 같은 그룹 멤버 혜린이 타코집 사장으로 변신한 근황이 알려져 화제가 됐다. 서울 안국동에서 35평 규모의 타코 가게를 운영 중인 혜린은 자영업에 도전한 이유에 대해 "방송이라는 게 일을 하고 싶다고 할 수 있는 게 아니니까 수입이 규칙적이지 않기도 하다"고 밝혔다.

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한편, 정화는 2012년 EXID로 데뷔, '위아래'의 역주행으로 큰 인기를 모았다. 배우로도 활동 반경을 넓힌 정화는 '착한여자 부세미', '마스크걸', '원 더 우먼' 등의 드라마와 '핸섬가이즈', '용루각' 시리즈에 출연했다.

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wjlee@sportschosun.com