이광수♥이선빈, 손 꼭 잡고 데이트 포착..27cm 키 차이 '설렘'

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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이광수와 이선빈 커플의 다정한 데이트 모습이 공개돼 관심을 모으고 있다.

최근 온라인 커뮤니티와 SNS에는 이광수와 이선빈이 함께 외출한 모습이 담긴 사진들이 공개돼 화제를 모으고 있다.

공개된 사진 속 두 사람은 쇼핑몰과 매장, 해외 거리 등 다양한 장소에서 편안한 차림으로 데이트를 즐기고 있다. 마스크와 모자 등으로 얼굴을 가렸지만 서로 가까이 붙어 걷거나 손을 잡고 대화를 나누는 모습에서 자연스러운 애정이 느껴진다.

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무엇보다 눈길을 끈 것은 두 사람의 확연한 키 차이다. 프로필상 이광수의 키는 193cm, 이선빈은 166cm로 두 사람은 무려 27cm 차이가 난다. 투샷으로 두 사람의 키 차이가 고스란히 드러나며 이목을 집중시켰다.

사진을 접한 누리꾼들은 "키 차이 정말 설렌다", "장수커플 여전히 잘 만난다" "로맨스 드라마 한 장면 같다" 등의 반응을 보이며 응원을 보냈다.

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한편 이선빈 이광수는 2018년 열애 사실을 인정한 후 9년째 공개 연애를 이어오고 있다.

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jyn2011@sportschosun.com