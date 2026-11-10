넷마블, 워너브라더스 애니메이션 총집결…'WB 올스타 키우기' 공개

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넷마블이 워너브라더스의 유명 애니메이션 IP를 한데 모은 신작으로 글로벌 시장 공략에 나선다. DC의 배트맨과 슈퍼맨부터 루니 툰의 벅스 버니, '어드벤처 타임'의 핀과 제이크까지 세대를 아우르는 캐릭터들을 하나의 게임에서 만날 수 있는 작품이다.

넷마블은 북미 자회사 카밤(Kabam)이 개발중인 방치형 수집 RPG 'WB 올스타 키우기(WB All-Star Mayhem)'를 공개했다고 밝혔다.

이번 신작은 워너브라더스 인터랙티브 엔터테인먼트의 라이선스를 기반으로 개발되고 있다. 워너브라더스와 DC, 루니 툰, 카툰 네트워크 등의 인기 애니메이션 IP 9종을 결합한 것이 가장 큰 특징이다. '저스티스 리그 언리미티드', '어드벤처 타임', '루니 툰', '틴 타이탄 GO!', '애니매니악스', '스쿠비 두', '스티븐 유니버스', '사무라이 잭', '파워퍼프 걸' 등이 게임에 등장한다.

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게임의 출발점은 애니메이션 '핑키와 브레인'의 주인공 브레인이다. 브레인이 TV 속 수많은 세계를 통제할 수 있는 '유니버설 리모컨'을 손에 넣고 우주 정복을 위한 계획을 실행하면서 각 작품의 세계관이 뒤섞인다. 브레인은 여러 차원의 빌런들과 손잡고 이들에게 새로운 능력을 부여하며 각 세계의 이야기를 바꾸려 한다.

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이용자는 브레인의 계획에 맞서 배트맨과 슈퍼맨, 틴 타이탄을 비롯해 벅스 버니, 스쿠비 두, 핀과 제이크 등 다양한 작품의 캐릭터를 조합해 팀을 구성하게 된다. 서로 다른 애니메이션 세계관의 영웅과 빌런을 한 팀에 편성하는 크로스오버가 핵심 재미다.

캐릭터별로 원작의 개성을 살린 2D 애니메이션과 고유 능력을 구현했으며, 정식 출시 시점에는 100종 이상의 캐릭터가 등장할 예정이다. 출시 이후에도 새로운 캐릭터와 세계관을 지속적으로 추가한다는 계획이다.

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이번 작품은 넷마블이 글로벌 시장에서 강점을 보여온 IP 활용 전략의 연장선에 있다는 점에서도 눈길을 끈다. 특히 서구권에서 인지도가 높은 워너브라더스의 애니메이션 IP를 활용하고 북미 개발사 카밤이 제작을 맡았다는 점에서 현지 이용자층을 겨냥한 작품으로 볼 수 있다. 방대한 IP를 하나의 게임에 결합한 만큼 각 캐릭터의 개성을 살리는 동시에 장기적인 콘텐츠 확장과 수익 모델을 어떻게 구축할지가 흥행의 관건이 될 전망이다.

세바스티앙 구드 카밤 총괄 프로듀서는 "오랜 시간 사랑받아 온 애니메이션 작품들의 매력을 충실히 살리면서 다양한 캐릭터와 세계관을 하나의 게임에 자연스럽게 담아내는 데 중점을 뒀다"고 말했다. 넷마블은 향후 'WB 올스타 키우기'의 서비스 지역과 출시 일정을 순차적으로 공개할 예정이다.

남정석 기자 bluesky@sportschosun.com