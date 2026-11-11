[청룡영화상] 박지훈→문지훈, 마이크 내려놓고 카메라 앞에 섰다…男신인상 트로피 주인공은

제47회 청룡영화상 신인남우상 후보 문상민, 문지훈, 박지훈, 이종원, 주민형(가나다 순). 스포츠조선DB, 사진 제공=㈜엣나인필름

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[스포츠조선 안소윤 기자] 올해 한국 영화계에는 주목할 만한 신예 배우들이 잇따라 등장했다. 이들은 탄탄한 연기력을 바탕으로 관객들의 시선을 사로잡으며 스크린에 활기를 더했다.

제47회 청룡영화상이 25일 화려한 막을 올린다. 청춘들의 풋풋한 사랑을 그린 로맨스부터 서늘한 긴장감을 선사한 스릴러까지. 각기 다른 작품에서 두각을 나타낸 배우들이 신인상 트로피를 놓고 치열한 경합을 벌일 전망이다. 1693만 관객을 동원한 흥행작부터 레전드 시리즈의 귀환, 오싹한 공포물까지. 다채로운 장르의 영화가 극장가를 채운 가운데, 남자 신인 배우들의 활약도 눈부셨다. 문상민, 문지훈, 박지훈, 이종원, 주민형(가나다순)은 작품 안에서 독보적인 매력을 발산하며 관객들의 호평을 이끌었다. 생애 단 한 번뿐인 신인상의 영예를 안을 주인공은 누가 될지 대중의 관심이 쏠리고 있다.

영화 '파반느' 스틸. 사진 제공=넷플릭스

◇'파반느' 문상민

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문상민은 '파반느'를 통해 불안과 희망이 교차하는 청춘의 얼굴을 그려냈다. 극 중 무용수의 꿈을 접고 백화점 주차 안내 아르바이트로 생계를 이어가는 경록 역을 맡아, 녹록지 않은 현실 앞에서 방황하는 인물을 섬세하게 풀어냈다. 특히 사랑을 통해 조금씩 변화하고 성장하는 과정을 설득력 있게 그려내며 캐릭터에 입체감을 더했다. 현실에 발붙인 인물의 복잡한 감정을 밀도 있게 표현한 그는 한층 무르익은 연기력을 보여줬다.

영화 '타짜: 벨제붑의 노래' 스틸. 사진 제공=CJ ENM

◇'타짜: 벨제붑의 노래' 문지훈

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문지훈은 '타짜: 벨제붑의 노래'에 신선한 에너지를 더했다. 대중에게 래퍼로 익숙한 문지훈은 마이크를 내려놓고 처음으로 연기에 도전했다. 극 중 살인청부업자의 수하 아브라함 역을 맡아 거침없이 명령을 수행하는 잔혹한 인물로 변신, 짧은 등장만으로도 강한 인상을 남겼다. 적은 분량에도 묵직한 존재감을 발휘하며 배우로서의 가능성을 증명해 냈다. '래퍼 스윙스'를 넘어 '배우 문지훈'으로 새롭게 써 내려갈 그의 행보에 기대가 모아진다.

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영화 '왕과 사는 남자' 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스

◇'왕과 사는 남자' 박지훈

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박지훈은 '왕과 사는 남자'(이하 '왕사남')로 1693만 관객에게 진한 여운을 남겼다. 올해 설 연휴 극장가를 뜨겁게 달군 '왕사남' 흥행 열풍의 중심에는 박지훈의 열연이 있었다. 조선 제6대 왕 이홍위를 연기한 그는 왕위에서 쫓겨난 뒤 식음을 전폐하고 무기력에 빠진 모습을 표현하기 위해 체중을 15㎏ 감량하는 투혼을 발휘했다. 캐릭터의 감정선을 살리기 위해 장항준 감독, 배우들과 함께 수차례 대본 리딩을 진행하는 등 각별한 노력도 기울였다.

영화 '살목지' 스틸. 사진 제공=㈜쇼박스

◇'살목지' 이종원

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이종원은 '살목지'에서 부드러움과 서늘함을 넘나드는 연기를 펼쳤다. 로드뷰 업체 PD 기태 역을 맡아, 말보다 행동이 앞서는 책임감 강한 인물로 변신했다. 실종된 전 여자친구이자 동료인 수인을 찾기 위해 미스터리의 실체를 집요하게 추적했다. 전작에서 보여준 달달하고 로맨틱한 매력과는 달리 거침없는 추진력과 카리스마를 앞세워 색다른 얼굴을 드러냈다. 극한의 상황 속에서 시시각각 달라지는 인물의 감정까지 깊이 있게 표현했다.

영화 '충충충' 스틸. 사진 제공=㈜엣나인필름

◇'충충충' 주민형

주민형은 '충충충'을 통해 관객들의 시선을 단번에 훔쳤다. 극 중 용기를 연기한 그는 사랑하는 사람을 지키기 위해 세상에 맞서는 십 대 소년의 불안과 분노, 순수함과 무모함을 생생하게 그려냈다. 거친 반항심 이면에 감춰진 여린 내면까지 자연스럽게 녹여내며 캐릭터의 인간적인 면모를 부각했다. 신인답지 않은 몰입도와 강렬한 존재감으로 관객들에게 눈도장을 찍은 주민형은 차세대 충무로를 이끌어갈 배우로서의 가능성을 증명했다.

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제47회 청룡영화상은 11월 25일 여의도 KBS홀에서 개최되며, KBS2를 통해 생중계된다.

안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com