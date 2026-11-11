"배우로 자리 못잡아" 이효정, 상견례서 子이유진에 일침 ('동상이몽2')[종합]

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[스포츠조선 이게은기자] 배우 이효정이 아들 이유진의 상견례 자리에서 이유진을 향해 쓴소리를 날렸다.

10일 방송된 SBS '동상이몽 시즌 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에는 이효정, 이유진 부자가 출연했다.

이날 먼저 이효정이 등장, "소개해 드릴 잘생긴 청년이 있다"라며 12년 차 배우 아들 이유진을 소개했다. 이때 이효정, 이기영이 형제라는 사실도 공개돼 눈길을 끌었다.

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이유진은 "좋은 소식을 가지고 아버지와 찾아왔다. 아버지가 너무 행복해하신다"라며 11월 차경은과의 결혼 소식을 전했다. 이에 이효정은 "정말 착하고 아름답고 싹싹하고 좋은 며느릿감을 데리고 와서 너무 좋다. 자랑하지 않을 수 없다. 아들이 처음 효도를 하는 것 같다. (며느리가) 밝고 꼼꼼하고 부지런하고 예쁘다"라며 환하게 웃었다.

또한 "며느리, 며느리의 친언니, 친언니의 남편도 배우"라며 집안에 배우만 6명이라고 밝혔다. 차경은의 언니 배우 김승윤은 최근 배우 장동윤과 결혼식을 올려 이유진과 장동윤은 동서 사이가 됐다.

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곧이어 차경은이 등장해 밝은 미소로 인사했다. 이유진은 차경은에 대해 "김고은 선배 닮지 않았나. 맑은 느낌이 있다. 웃는 게 상큼하다"라고 말했고, 김구라는 "만난 지 5개월 밖에 안돼서 멘트를 많이 날린다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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또한 이유진은 "결혼을 준비하는 과정에서 여름이가 찾아와서 내년에 아이를 만나게 됐다"라며 혼전임신 사실도 알렸다.

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상견례 현장도 공개됐다. 이효정은 예비 사돈 앞에서 "유진이가 아직 배우로서 제자리에 올라가 있지 않다. 감독으로서도 갓 데뷔해서 갈길이 멀다. 아내가 저를 북돋아줘서 반석에 오르게 한것처럼, 이제 우리 아들이 그 궤적을 걷겠구나 싶다. 경은이가 너무 고맙다"라고 말했다.

이유진은 "배우로서 제자리에 올라가 있지 않다"라는 이효정의 말에 "자식 디스 금지"라며 발끈했고, MC 김숙도 "감독상 받았잖아"라며 덩달아 목소리를 높였다. MC 김구라는 "디스가 아니라 겸손하게 말한 거다"라며 상황을 정리했다.

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이유진은 상견례 현장에서 직접 써온 3장의 편지를 낭독했다. 차경은, 양가 부모님을 향한 진심 어린 마음을 전해 상견례 현장은 눈물바다가 됐다.

joyjoy90@sportschosun.com