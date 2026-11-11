리센느, 1위 앵콜 무대에 쏟아진 혹평..“연습 더 해야" 갑론을박

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[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 리센느(RESCENE)가 음악방송 앵콜 무대에서 아쉬운 라이브 실력을 보여줬다는 평가를 받으며 온라인상에서 갑론을박이 일고 있다.

리센느는 지난 10일 방송된 SBS Life '더쇼'에서 타이틀곡 'With'(위드)로 1위 트로피를 거머쥐었다.

이날 멤버들은 1위 발표 직후 앵콜 무대에 올라 팬들과 기쁨을 나누며 라이브로 곡을 소화했다. 그러나 AR 음원이 상대적으로 작게 들리는 앵콜 무대 특성상 멤버들의 실제 가창력이 고스란히 드러났고, 일부 멤버들의 불안한 음정과 호흡이 도마 위에 올랐다.

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물론 안정적인 가창력을 보여준 멤버들도 있었다. 하지만 몇몇 멤버들의 라이브가 상대적으로 아쉽다는 평가가 나오면서 무대 전체에 대한 반응도 엇갈렸다.

방송 이후 온라인 커뮤니티와 SNS에는 "치솟는 인기만큼 라이브 연습도 더 해줬으면 좋겠다", "특정 멤버들의 실력 부족이 확연히 드러났다", "솔직히 이번 라이브는 민망할 정도다", "본업을 제대로 해내지 못하면 언젠가 한계가 찾아온다" 등 비판적인 의견이 이어졌다.

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반면 리센느를 옹호하는 목소리도 있었다. 일부 누리꾼들은 "라이브가 아쉬운 멤버도 있지만 잘하는 멤버도 분명 있다", "노래 난이도가 쉽지는 않다"며 멤버들을 감쌌다. 일부 멤버들이 안정적으로 노래를 소화한 점을 언급하며 팀 전체의 가창력을 하나로 묶어 평가하는 것은 지나치다는 의견도 나왔다.

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한편, 리센느는 컴백 2주차 음악방송 활동을 이어가며, 다양한 무대를 통해 팬들과 만날 예정이다.

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jyn2011@sportschosun.com