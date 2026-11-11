장동민, '활동無' 유상무 언급 "날 항상 적으로 생각해" ('살롱드립') 21:00

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[스포츠조선 이우주 기자] '살롱드립' 장동민이 절친 유상무를 언급했다.

10일 유튜브 콘텐츠 '살롱드립'에서는 '더 지니어스, 대탈출, 여고추리반 대표들의 모임'이라는 제목의 영상이 게재됐다.

서바이벌의 신 장동민은 서바이벌 비법에 대해 "시뮬레이션이 중요하다. 나는 보통 시뮬레이션을 상황마다 100번씩을 돌린다. 다른 플레이어들 존중하지만 촬영 현장에서 저녁에 다들 친해지는데 '그 시간에 나는 얘랑 이렇게 해야지' 하는 시뮬레이션을 돌려야 한다. 근데 곽범은 거기서 임창정 성대모사나 했다"고 밝혀 웃음을 안겼다.

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장동민은 "범이가 나한테 찾아왔다. '피의게임X' 나가는데 조언 좀 해달라더라. 뭘 잘하려고 하기보다 '이런 것만 안 하면 된다' 했는데 하지 말라는 것만 하고 있더라. 역시 인지하고 있어도 힘들구나 싶다. 시뮬레이션을 계속하면 조금 적용할 수 있다"고 밝혔다.

신동은 "보면 동민이 형이 생각해보면 서울대 나온 사람, 카이스트 나온 사람, 내로라하는 기업에 다니는 사람들을 다 이기지 않냐. 난 그게 진짜 신기하다"고 밝혔고 장도연은 "유세윤 선배님한테 물어봤다. '(장동민이) 갑자기 서바이벌 능력치가 올라간 거냐. 원래 그랬는데 후배들이 몰랐던 거냐' 물었더니 동민이 형은 원래 천재라고 하더라. 뭔가를 보면 그림처럼 기억한다더라"라고 밝혔다.

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이에 신동은 "얼마 전에 유상무 형 만나고 왔다. 물어봤더니 다 거짓말이라더라"라고 밝혔다. 그러자 장동민은 "유상무는 인정하기 싫은 거다. 대학교 때 어떤 걸 해도 유상무vs장동민이었다. 그러니까 상무는 나를 항상 적으로 생각해서 그런 것"이라 밝혔다.

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장도연은 "두 사람은 머리도 좋고 비상하시니까 사람도 잘 보는 편이냐"고 물었고 장동민은 "신동이랑 나는 20대 때부터 술 마시면 'XX 또 당했어요' 이런 얘기 많이 했다"고 토로했다.

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신동은 "내가 다 안다고 생각하는 사람이 사기를 잘 당하는 거 같다. 예를 들어 누가 좋은 주식정보를 주는데 그게 맞을 거 같다. 쟤도 맞고 나도 맞아? 그러면 100% 아니냐. 그렇게 투자하면 쭉 떨어진다. 내가 나를 너무 믿다 보니 반대로 당할 때도 많다"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com