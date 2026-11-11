홍진경, 딸한테 거짓말했다가…"학교서 바보취급, 허언증 걸린 애 돼" ('도라이버')

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[스포츠조선 이우주 기자] '도라이버' 홍진경이 딸 라엘에게 한 거짓말로 겪은 후폭풍을 밝혔다.

지난 7일 공개된 넷플릭스 '도라이버:더 라이벌'에서는 크리스마스 특집으로 꾸며져 멤버들이 산타와 루돌프로 변신했다.

제작진은 김숙에게 "어린 시절 받은 크리스마스 선물 중 기억에 남는 게 있냐"고 물었지만 김숙은 "기억나는 게 없다"고 답했다.

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김숙은 "딸 다섯에 막내지 않냐. 양말을 들고 서있었는데 우리 언니가 선물 없다더라. '선물 넣어준다던데' 했는데 '우리 집에 그런 건 없다'고 했다. 그래서 우리 집은 그런 게 없구나 깨달았다"고 너무 빨리 환상이 깨졌다고 털어놨다.

그런가하면 홍진경은 "내 기억이 아니라 라엘이를 키우면서 너무 구체적으로 거짓말을 했다. 얘가 일어날 때쯤 현관 앞에 루돌프 발자국을 찍어놨다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다.

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홍진경은 "초등학교 고학년까지 철석같이 믿어서 애가 학교에서 약간 바보 취급을 받았다. '루돌프 발자국 봤어' 이런 식으로 말하니까 허언증 걸린 애처럼 됐다. 뻥을 너무 구체적으로 쳐도 안 되겠구나 싶다"고 밝혔다.

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이에 장우영은 "지금 라엘이랑 소통 잘 되냐"고 물었고 홍진경은 "그냥 그래"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

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wjlee@sportschosun.com