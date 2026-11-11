권오중 "희귀병子, 15살 전에 죽는다고…생일날까지 아내에 숨겼다"

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[스포츠조선 이우주 기자] 배우 권오중이 아내에게 15년간 숨겼던 비밀을 밝혔다.

최근 유튜브 채널 '세바시15'에서는 배우 권오중이 출연해 아들의 이야기를 했다.

20년 넘게 아픈 아이의 진단명을 찾지 못해 병원을 전전했다는 권오중은 "퇴원하는데 의사가 저만 부르더라. 수치상으로 근육병의 일종일 것이고 아이가 15세 전에 죽을 수 있다더라. 그게 너무 충격이었다. 이걸 어떻게 하지? 아내가 알면 안 되겠더라. 15살 때까지 너무 힘들지 않냐. 그래서 제가 이건 비밀로 해야겠다 해서 복도를 나갔는데 아내가 물어보더라. 그래서 축하한다고, 잘 키우라 하셨다하고 집으로 왔다"고 아내에게 이를 숨겼다고 밝혔다.

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권오중은 "그 다음날부터 제가 너무 힘들었다. 아침에 일어나면 아내 티 안 나게 화장실 가는 척하면서 방으로 가서 아이가 숨을 쉬나 가서 귀를 대봤다. 그게 제 일상이 됐다. 그게 15살 때까지 계속 진행됐다"며 "생일 지나고 아내가 먼저 얘기를 꺼내더라. 사실은 의사선생님한테 퇴원할 때 들었는데 15시 이전에 죽는다고 했다더라. 그 선생님은 저한테도 얘기하고 아내한테도 얘기했던 거다"라고 밝혔다.

권오중은 "와이프도 제가 알면 일하는데 지장 있고 힘들까 봐 저한테 비밀로 한 거였다"며 "아는 순간 이 사람의 삶이 무너질 거라는 게 있지 않냐. 그 세월이 힘들다는 걸 아니까 나 혼자 껴안고 가야겠다는 게 있다. 생일날 '당신 너무 힘들었겠다' 이런 얘기를 했다"고 밝혔다.

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한편, 배우 권오중의 아들은 전세계에 단 15명만 앓고 있는 희귀병을 투병 중이다. 2017년에야 병에 대해 알게 됐다는 권오중은 "병명은 없다. MICU1이라고 얘기하는데 병명이 아닌 염색체 기호 중 하나"라며 미토콘드리아에 이상이 생기는 병이라 밝혔다.

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wjlee@sportschosun.com