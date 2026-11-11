'영어학원 운영' 정경미, 이런 원장이었네.."애들 배고파해 직접 간식 만들어"

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[스포츠조선 이게은기자] 영어 뮤지컬 학원을 운영 중인 코미디언 정경미가 원생들을 위해 직접 간식을 만들며 애정을 드러냈다.

10일 정경미의 유튜브 채널 '정경미 테레비'에는 '원장 정경미! 원생들 간식 만들어 맥이는 원장선생님이 있다?!'라는 제목의 영상이 공개됐다.

정경미는 "오늘은 아이들을 위해서 간식을 만들겠다. 우리 학원에서 공연을 하는데, 공연반 친구들이 늘 배고파한다"라고 말했다.

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이어 "나도 자식을 키우는 엄마라서, 아이들이 배고프다고 하면 어쩔 줄 모르겠다. 뭘 사주지만 (이번엔) 직접 맛있는 간식을 만들어주겠다"라며 아이들을 위해 직접 핫도그를 만들었다.

정경미는 핫도그를 만든 후 "되게 뿌듯하다"라며 흡족해했고 요구르트까지 준비해 학원으로 향했다. 아이들은 정경미가 준비한 간식을 맛보고 한목소리로 "엄청 맛있다"라며 감탄했다.

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한편 정경미는 2005년 KBS 20기 공채 코미디언으로 데뷔했으며 2013년 동료 코미디언 윤형빈과 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.

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최근 인천 송도에서 영어 뮤지컬 학원을 운영 중인 사실이 알려져 화제를 모으기도. 일각에서 정경미의 전공을 문제 삼으며 전문성 지적을 하자, 정경미는 "국민대학교 연극영화과 99학번이자 KBS 코미디언 공채 20기 정경미입니다. 사랑스런 아이들! 실력 있는 젊은(?) 선생님들 정말로 재밌는 코미디언 원장님과 하루하루 행복하게 지내고 있어요"라며 해명하기도 했다.

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joyjoy90@sportschosun.com