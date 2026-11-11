다니엘 린데만, 득녀 후 협찬받은 럭셔리 산후조리원 공개..♥韓아내와 '행복'

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[스포츠조선 정유나 기자] 독일 출신 방송인 다니엘 린데만이 첫 딸 출산 후 아내와 함께 머물고 있는 산후조리원 내부를 공개해 눈길을 끌었다.

다니엘 린데만은 10일 SNS를 통해 "딸 리아의 탄생을 축하해주셔서 정말 감사하다"며 출산 이후 근황을 전했다.

그는 "아이가 건강하고 안전하게 세상에 나올 수 있게 애써주신 의료진분들, 그리고 출산 후 아내와 아이가 편안하게 회복하고 건강하게 지낼 수 있도록 정성껏 보살펴주시는 산후조리원 직원분들께도 깊은 감사의 마음을 전한다"고 밝혔다.

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이어 "저도 많은 가르침을 받으며 성장 중인 하루하루다. 저희 가족은 그 어느 때보다 따뜻하고 소중한 시간을 보내고 있다"고 덧붙이며 벅찬 마음을 드러냈다.

함께 공개한 사진에는 갓 태어난 딸 리아와 아내 곁에서 행복한 미소를 짓고 있는 다니엘 린데만의 모습이 담겼다. 세 식구가 함께 가족사진을 남기며 첫 만남의 기쁨을 만끽하는 모습이 훈훈함을 자아냈다.

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특히 다니엘 린데만은 아내와 딸이 머물고 있는 산후조리원의 내부도 공개해 관심을 모았다. 협찬을 받은 것으로 알려진 해당 산후조리원은 고급스러운 인테리어와 쾌적한 시설을 갖춘 모습으로 시선을 사로잡았다.

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한편 다니엘 린데만은 지난 2023년 한국인 아내와 결혼했다. 최근에는 한국 영주권을 취득했다는 사실을 공개하기도 했다.

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jyn2011@sportschosun.com