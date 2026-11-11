'17kg 감량' 조현아, 초미니 하의실종룩..확 달라진 비주얼 '깜짝'

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 그룹 어반자카파 조현아가 17kg 감량 후 한층 슬림해진 몸매를 뽐내며 근황을 전했다.

조현아는 최근 SNS에 "이 재킷 입으려고 매일 계획했는데 오늘 성공"이라는 글과 함께 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 조현아는 검은색 볼캡에 오버핏 블랙 재킷을 매치해 시크한 분위기를 연출했다. 여기에 짧은 기장의 스커트를 착용해 하의 실종 패션을 선보였다. 재킷 아래로 드러난 늘씬한 각선미가 눈길을 끌었다. 특히 체중 감량 이후 한층 가벼워진 실루엣과 또렷해진 분위기가 시선을 사로잡았다.

Advertisement

사진을 본 절친 뮤지는 "바빠도 바지는 입고 다녀라"라고 댓글을 남기며 조현아의 하의 실종 패션을 유쾌하게 지적해 웃음을 자아냈다.

앞서 조현아는 체중 감량을 통해 17kg을 뺀 사실을 공개하며 화제를 모은 바 있다.

Advertisement

한편 조현아는 과거 한 유튜브 채널에서 위고비 투약을 고백한 바 있다. 당시 그는 "위고비를 3개월 동안 투약했는데 너무 확 빠져서 요요가 왔다"고 투약 중단 사실을 밝혔다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com