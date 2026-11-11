임창정 아들, 20세에 KPGA 프로 됐다..자식농사 성공 "저만 믿으세요"

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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 겸 배우 임창정의 첫째 아들 임준우가 한국프로골프협회(KPGA) 프로 자격을 얻으며 골프 선수로서 새로운 출발을 알렸다.

10일 스포츠경향 보도에 따르면 임준우는 지난 5월 6일 KPGA 준회원으로 입회했다. 2006년 8월 18일생인 그는 올해 만 20세로, 프로번호 9468번을 부여받았다.

다만 정회원인 투어프로가 아닌 과거 '세미프로'로 불렸던 준회원 자격인 것으로 전해졌다.

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임준우의 프로 입회 소식이 더욱 관심을 끄는 이유는 과거 방송에서 골프 선수의 꿈을 밝혔던 모습 때문이다.

그는 2022년 방송된 SBS 예능 프로그램 '편먹고 공치리(072) 시즌3'에 아버지 임창정과 함께 출연해 골프 실력을 선보였다.

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당시 임창정은 아들이 프로 골퍼를 목표로 훈련하고 있다고 소개했다. 임준우 역시 자신의 비거리가 260~280m에 이른다고 밝히며 남다른 장타 실력을 자신했다.

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특히 아버지와 한 팀을 이뤄 경기에 나선 임준우는 임창정에게 "아빠 저만 믿으세요"라며 당찬 모습을 보였다.

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골프를 시작하게 된 계기도 공개했다. 야구를 하던 임준우는 아버지와 함께 골프 경기를 관람한 것을 계기로 골프에 관심을 갖게 됐고, 이후 진로를 바꿨다고 설명했다. 언젠가 세계적인 골프 대회인 마스터스에서 아버지와 함께 경기하고 싶다는 꿈을 전해 눈길을 끌었다.

jyn2011@sportschosun.com