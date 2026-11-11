전현무, 논란 속 전해진 미담..생일에 유기견 봉사 "촬영 없이 개인적 방문"

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[스포츠조선 조윤선 기자] '나 혼자 산다' 카자흐스탄 여행을 둘러싼 조작 의혹으로 홍역을 치른 전현무가 생일을 맞아 촬영 없이 유기견 봉사에 나섰다.

10일 반려마루는 "생일을 맞아 반려마루 여주에 봉사하러 와주신 전현무 님. 별도의 촬영 일정 없이 개인적으로 봉사를 오셨다"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

이어 "오신 김에 아이들의 입양 홍보 촬영을 부탁드렸더니 흔쾌히 함께해 주셨다"라고 전했다.

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사진 속 전현무는 유기견과 구조견을 품에 안고 입양 홍보 사진을 촬영했다. 견방 청소와 산책에도 적극적으로 참여하며 구슬땀을 흘렸다.

별도의 방송 촬영 없이 개인적으로 방문한 전현무는 편안한 차림으로 봉사에 임했다. 다소 피곤해 보이는 모습이었지만 강아지들과 함께하는 순간에는 환한 미소를 지으며 남다른 동물 사랑을 드러냈다.

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반려마루 측은 "평소에도 꾸준히 유기견 봉사에 참여하시고, 울진 산불 현장에서도 구조된 아이들을 위해 힘을 보태주셨던 전현무 님"이라며 "견방 청소부터 힐링파크에서의 산책까지. 아이들과 시간을 보내고, 은퇴 군견을 비롯해 가족을 기다리는 네 친구의 입양 홍보 사진도 함께 남겨주셨다"라고 설명했다.

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이어 "모든 활동을 마친 뒤에는 직원들을 위해 따뜻한 커피와 간식까지 챙겨주셨다. 소중한 생일을 아이들과 함께해 주시고, 직원들에게도 마음 써주셔서 감사하다"며 고마움을 전했다.

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앞서 전현무는 지난 8월 MBC '나 혼자 산다'의 카자흐스탄 여행을 둘러싼 진정성 논란에 휩싸인 바 있다.

당시 방송에서는 전현무가 공항에서 목적지를 정한 뒤 즉흥적으로 카자흐스탄 여행을 떠나는 모습이 그려졌다. 그러나 이후 알마티시 관광 당국의 촬영 협조가 있었던 사실이 알려지면서 사전에 여행을 준비한 것이 아니냐는 의문이 제기됐다.

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이에 제작진은 "관광 당국으로부터 금전적 협찬이나 제작비를 지원받지는 않았으며, 현지 촬영에 필요한 행정 절차와 진행상 협조만 받았다"고 해명했다. 이어 '즉흥 여행'은 전현무가 목적지와 항공권을 미리 정하지 않았다는 의미였다며 표현 과정에서 혼선을 빚은 점을 사과했다.