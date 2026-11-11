'홍대 공대 출신' 주우재, 탑티어 스타 강사도 인정한 재능 "5세대 비주얼..똑똑해"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 주우재가 탑티어 스타강사들로부터 재능을 인정받았다.

지난 10일(화) 방송된 KBS2 예능 '옥탑방의 문제아들'(이하 '옥문아') 333회에는 대한민국 교육계에서 아이돌급 인기를 자랑하는 수학 일타 정승제와 국어 일타 유대종이 동반 출연해 '옥탑즈' 송은이, 김숙, 김종국, 양세찬, 주우재와 함께 특강 못지않게 알차고 몰입도 넘치는 퀴즈 토크를 펼쳤다.

이날 오프닝에서 송은이는 첫 예능 나들이에 나선 유대종을 보며 "선생님을 보고 있으니 거울을 보는 것 같다"라고 도플갱어 외모를 언급해 폭소를 안겼다. 동안 외모의 유대종은 "백팩을 메고 다니니 조교가 이름을 말하고 들어가라더라. 나중에 사과하고 내 수업을 듣고 대학에 갔다"라는 일화를 공개했다. 이어 운동 대신 건강을 위해 찼다는 게르마늄 팔찌 4개가 포착되자 김종국은 "양 손목에 2kg 정도는 되어야 건강에 도움이 된다"라고 일침을 날려 웃음을 자아냈다.

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16년째 수학 과목 1위를 지키고 있는 정승제는 남다른 고충을 털어놓았다. 정승제는 "수능 기조가 계속 바뀌니 수업도 매년 어떻게 바꿔야 하나 늘 불안하다"라고 토로했다. 주우재가 "요즘도 집에 있을 때 종종 승제 쌤의 강의 영상을 본다. 문제 풀이의 원리를 이해시켜 주셔서 신뢰가 크다"라며 정승제의 팬을 자처한 가운데, 김종국은 "사칙연산만 알면 사는데 아무 문제 없는 거 아니냐"라며 '수포자'의 입장을 대변해 웃음을 자아냈다. 이에 정승제는 "살면서 이차방정식을 할 일은 없지만, 문제 풀이 과정에서 논리적으로 나아가는 방식을 배우는 것이 수학"이라며 소신을 밝혔다.

두 사람은 인강 꿀팁도 공개했다. 유대종은 "어려운 문법을 랩처럼 만들어 학생들이 따라 부르게 한다"라며 암기 랩을 선보였고, 정승제는 "딱딱한 강의가 싫어 라디오 DJ처럼 피아노를 직접 치며 강의를 시작했다"라며 남다른 강의 노하우를 공개했다. 또한 강의 못지않게 핫한 정승제표 레시피, 연애 진도와 국어 문법을 결합한 유대종표 강의 스킬 등도 귀를 쫑긋하게 만들었다.

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한편 이날 퀴즈 시간에는 '구두닦이 아버지의 특별한 교육 비법'을 알아보는 신선한 문항을 시작으로, 정승제와 유대종이 직접 출제하는 옥탑방 퀴즈가 펼쳐져 흥미를 높였다. 이와 함께 정승제와 유대종의 시작과 과거사도 공개됐다. 정승제는 "2007년 무료 강의가 입소문이 나 4년 만에 일타가 된 후 16년째 1위다. 첫 강의 때는 학생이 3명이었는데 수익이 마이너스 5만 7천 원이었다"라며 "대치동과 노량진이 입시 학원가 양대 산맥일 때 혼자 분위기가 좋아 홍대로 향했다. 홍대에 소극장을 만드는 게 꿈이었다"라고 전했다. 유대종은 "대치동에서는 수백 개 이력서가 다 떨어져 판교 쪽 영어·수학 선생님 밑에서 첫 국어 강의를 열었다. 대학교 1학년 때부터 형편이 안 되는 학생들을 교회에 모아 무료로 전 과목을 가르치기도 했다"라고 밝혀 훈훈함을 더했다.

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또한 강사를 시작하는 방법도 귀띔했다. 정승제는 "진입장벽이 없다. 2년제 대학교 졸업 이상이면 누구나 가능하다"라고 설명했다. 그러면서도 "요즘엔 인강 강사를 목표로 진로 준비를 하는 친구들도 꽤 있는 것 같다. 인강 사이트에서 학벌도 좋고, 얼굴도 괜찮은 사람을 모아서 아이돌 연습생처럼 체계적으로 키우기도 한다"라고 공개해 놀라움을 더하기도 했다. 이에 유대종은 "주로 5세대 스타강사들이 주우재 씨처럼 생겼다"라고 말했고, 돌연 '스타강사 재능'을 인정받은 주우재가 어깨를 으쓱해 웃음을 자아냈다.

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두 사람은 '옥문아' 최고의 '수포자 겸 국포자' 양세찬을 예시로 현실적인 학업 진단을 펼치기도 했다. 정승제는 "루트 25는 10정도 될 것 같다"라고 참신한(?) 답안을 내놓은 양세찬에게 "고3 6월에 무속신앙에 의지하는 마음으로 저한테 오는 경우도 많다. 6개월이면 최소 수학 3등급까지는 가능할 것 같다"라고 밝혀 놀라움을 안겼다. 반면 유대종은 "1년 걸릴 것 같다"라는 진단도 잠시, 입만 열면 폭탄이 쏟아지는 양세찬의 모습에 "6개월 더 볼게요"라고 꼬리를 내려 배꼽을 잡게 했다.

그런가 하면, 방송일 기준으로 수능이 약 한 주가량 남은 만큼 두 강사가 학생들과 학부모에게 꿀팁을 전해 눈길을 끌었다. 특히 유대종은 "수능 전에 내 배를 만지면 1등급을 받는다는 미신이 있어서, 아이들에게 배를 내어주고 있다"라고 너스레를 떠는 한편 "올해 수능에는 '데 vs 대' 문제가 나올 것 같다"라는 예리한 예측을 내놓아 눈길을 끌었다.

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끝으로 두 사람은 수능을 앞둔 수험생들을 향해 마지막 응원을 전했는데, 정승제는 수험생들에게 "수능을 잘 봤든 삐끗했든 인생의 최종 목적지에서 어느 쪽이 우위일지는 아무도 모른다. 수능이 인생의 전부가 아니니 괴로워하지 않았으면 좋겠다"라고, 유대종은 "수능을 준비하며 열심히 공부한 만큼 주변을 희생시켰을 수도 있다. 그동안 소홀했던 곳에 마음을 쓰는 시간이 되길 바란다"라고 진심 어린 메시지를 남겨 훈훈함을 안겼다.

옥탑방에서 펼쳐지는 도파민 폭발 수다와 퀴즈 전쟁 KBS 2TV '옥탑방의 문제아들'은 매주 화요일 오후 8시 30분에 방송된다.