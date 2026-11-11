서하얀, ♥임창정 사업 반대했는데.."두 손 두 발 다 들어, 그래도 무대 위가 가장 빛나"

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[스포츠조선 조윤선 기자] 임창정의 아내 서하얀이 가장 반대했던 남편의 사업을 결국 받아들이고 응원에 나섰다.

서하얀은 10일 "술 한 잔도 제대로 못 하던 술 바보가 집에 술이 많다보니...눈에 보이길래"라는 글과 함께 영상을 게재했다.

영상에서 서하얀은 "우리 남편의 장점은 포기를 모른다. 끈기가 있다는 거다. 단점은 즉흥적"이라고 말했다. 이어 "남편의 소주 사업을 제일 반대했는데 몇 년이 지난 지금 두손 두발 다 들었다"고 털어놨다.

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남편의 영향으로 육아를 마친 뒤 술 한잔을 즐기게 됐다는 서하얀은 "남편이 내가 술 마시는 모습에 적응이 안 된다고 하더라"며 "남편이 매번 혼술했는데 이제는 함께 마신다"고 밝혔다.

서하얀은 "그래도 내 남편이고 내 편이니 이제 그만 반대하려고 한다"며 남편의 사업을 향한 응원을 부탁했다.

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그러면서도 "그래도 무대 위에 있을 때가 가장 빛난다"고 덧붙이며 가수 임창정을 향한 애정을 드러냈다.

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이에 임창정은 해당 게시물에 "야니, 너는 사랑"이라는 댓글을 남겼다. 서하얀도 "우리 남편이 10년 넘게 연구 중"이라고 답하며 알콩달콩한 부부의 모습을 보였다.

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한편 서하얀은 2017년 18세 연상인 임창정과 결혼해 두 아들을 낳았다. 현재 임창정이 전처와의 사이에서 얻은 세 아들을 포함해 총 다섯 아들을 양육하고 있다.