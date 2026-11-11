"위고비는 실패, 마운자로는 성공"...신동, 106kg→80kg '확 달라진 몸'(살롱드립)

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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 슈퍼주니어 신동이 무려 25kg을 감량한 비결을 솔직하게 공개했다. 비만치료제 위고비로는 큰 효과를 보지 못했지만 마운자로의 도움을 받았다고 밝혀 눈길을 끌었다.

지난 10일 유튜브 채널 'TEO 테오'에는 '더 지니어스, 대탈출, 여고추리반 대표들의 모임'이라는 제목의 '살롱드립2' 163회가 공개됐다. 이날 방송에는 넷플릭스 '데블스 플랜: 데드 어게인'에 출연한 신동과 장동민이 게스트로 등장했다.

이날 MC 장도연은 몰라보게 날씬해진 신동을 보자마자 "살 정말 많이 빠졌다"며 놀라움을 감추지 못했다.

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신동은 "다이어트 시작한 지 444일째"라며 "106kg에서 시작해서 지금 80kg이다. 25kg를 뺐다"고 밝혔다. 1년이 넘는 시간 동안 체중 관리를 이어온 결과였다.

최근 자신의 다이어트 성공을 다룬 기사들에 대해서도 직접 정정에 나섰다. 그는 "예전에 다이어트 업체를 통해서 37kg을 뺐다. 요즘 자꾸 37kg을 뺐다고 기사가 나오는데 이번에는 25kg를 감량했다"고 설명했다.

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실제 신동은 지난달 SNS에 일본 도쿄 여행 사진을 공개하며 한층 날렵해진 턱선과 슬림해진 몸매로 화제를 모았다. 당시 그는 "요즘 AI 사진만 올렸더니 내 얼굴 까먹었을까 봐 진짜 사진 들고 왔다"며 "이번에는 AI가 아닌 진짜 나"라고 강조하기도 했다. 이전과 확연히 달라진 모습에 다이어트 성공 비결을 궁금해하는 반응이 이어졌다.

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이날 신동은 체중 감량에 비만치료제의 도움을 받았다는 사실도 숨김없이 털어놨다. "많은 분들이 어떻게 뺐냐고 하는데 주사 맞았다. 병원 도움을 받았다"며 "좋은 게 있는데 왜 도움을 안 받냐"고 솔직하게 말했다.

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위고비와 마운자로의 효과에 대한 자신의 경험을 직접 비교했다. 신동은 "위고비 때는 안 됐는데 마운자로의 도움을 좀 받았다"며 "위고비는 이겼다. 위에 고비가 안 왔다"고 농담을 던져 웃음을 자아냈다.

과거 다이어트 업체와의 계약 과정에서 겪었던 웃지 못할 일화도 공개했다. 장도연은 신동이 과거 업체를 통해 체중을 감량한 뒤 요요 현상을 겪어 업체를 피해 다녔다는 소문을 언급했다.

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그러자 신동은 "그건 소문이 아니다. 진짜였다"며 "고소당할 뻔했다. 계약 불이행으로"라고 고백했다. 당시 체중을 유지해야 하는 계약 기간에 다시 살이 찌면서 업체로부터 연락을 받았다는 것. 신동은 사과한 뒤 다시 프로그램에 참여했다고 설명했다.

그는 "식이요법에 운동도 해야 하니까 진짜 힘들더라"며 체중을 감량하고 유지하는 과정이 쉽지 않았음을 털어놨다. 그러나 이번에는 비만치료제와 병원의 도움을 받아 체중 감량에 성공했고, 현재는 추가 감량보다 유지에 집중하고 있다고 밝혔다.

신동은 "지금은 더 빼지 않고 유지 기간이다. 유지하기 시작한 지 2개월 됐다"고 전했다.

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한편 신동은 2005년 슈퍼주니어로 데뷔해 가수와 예능인으로 활약해 왔다. 최근에는 넷플릭스 두뇌 서바이벌 예능 '데블스 플랜: 데드 어게인'에 출연하며 새로운 도전에 나섰다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com