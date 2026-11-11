"카리나와 같이 샤워"..한수아, 우정 과시에 '친분팔이' 논란 "인지도 이용 그만 좀"

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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 한수아가 그룹 에스파 멤버 카리나와의 남다른 친분을 공개한 가운데, 이를 두고 일부 팬들 사이에서 갑론을박이 벌어지고 있다.

지난 10일 유튜브 채널 '우리 사이엔 편지가 있다'에는 '한수아 카리나 이 정도로 사랑하고 있는지 알았던 사람?'이라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 게스트로 출연한 한수아는 평소 절친한 사이로 알려진 카리나와의 첫 만남부터 남다른 일상까지 털어놓으며 두 사람의 각별한 우정을 전했다.

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먼저 한수아는 카리나와 '있지' 류진의 소개로 처음 인연을 맺었다고 밝혔다. 처음에는 가벼운 대화를 나누는 사이였지만, 이야기를 나눌수록 공통점이 많다는 사실을 알게 되면서 빠르게 가까워졌다고.

특히 한수아는 "1년간 거의 매일 봤다"며 당시를 떠올렸다. 이어 "엄마가 뭐 하냐고 물으면 매일 지민이(카리나)랑 있다고 하니까 '걔 안 바쁘니?'라고 하셨다"고 전해 웃음을 안겼다. 바쁜 스케줄을 소화하는 카리나와 거의 매일 만날 정도로 가까웠다는 설명이다.

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카리나가 스케줄을 마친 뒤 한수아의 집을 찾아 함께 저녁을 먹는 일도 자연스러운 일상이 됐다고. 한수아는 카리나를 향해 "어른의 친구라는 개념을 부순 사람"이라고 표현하며 남다른 애정을 드러냈다. 단순히 시간을 함께 보내는 친구를 넘어 일상의 크고 작은 순간을 나누는 특별한 존재라는 것.

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두 사람의 친밀함을 엿볼 수 있는 일화도 공개됐다. 한수아는 카리나에게 자신과 친해졌다고 느낀 순간이 언제였는지 물어본 적이 있다며 당시의 대화를 전했다. 카리나가 내놓은 첫 번째 대답은 뜻밖에도 '언니랑 샤워했을 때?'였다고. 이에 한수아가 방송에서 이야기할 수 있는 답변을 다시 요청하자, 카리나는 "언니랑 계속 같이 밥을 먹고 싶었을 때"라고 답했다고 밝혀 훈훈함을 더했다.

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서로를 '여보'라고 부르는 독특한 애칭도 눈길을 끌었다. 한수아는 "매일 볼 때 걔가 일하고 제가 집에 있었던 적이 있다. '여보, 왜 이제 와. 된장국 끓여놨잖아'라고 했는데 그게 좋았나 보다"라고 설명했다. 함께 밥을 먹고 일상을 공유하는 과정에서 자연스럽게 생겨난 애칭이라는 설명에 두 사람의 남다른 친밀감이 고스란히 전해졌다.

다만 한수아는 카리나와의 친분을 공개적으로 언급하는 데 조심스러운 마음도 있었다고 털어놨다. 그는 "아무래도 (카리나가) 슈퍼스타니까 어딘가에서 언급되는 게 불편할 수 있겠다는 생각을 했다"며 유명인인 친구의 입장을 먼저 헤아리는 모습을 보였다.

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그러나 영상 공개 이후 예상치 못한 논쟁이 불거졌다. 한수아의 SNS 댓글창을 중심으로 카리나와의 친분을 공개적으로 언급하는 행보에 대한 비판적인 반응이 이어진 것.

일부 팬들은 "인지도 이용 그만 하라", "자랑할 게 카리나 친구인 것밖에 없냐", "배우로서 더 언급하라", "카리나 친구로 언급되고 싶은 거냐", "언급 적당히 좀", "카리나팔이 그만하라" 등의 댓글을 남기며 불편한 심경을 드러냈다. 한수아가 카리나와의 친분보다는 배우로서 자신의 작품과 활동을 통해 대중에게 알려지길 바란다는 취지다. 유명한 친구와의 관계가 지나치게 부각될 경우 정작 배우 본인의 정체성과 활동이 가려질 수 있다는 우려도 읽힌다.

반면 한수아를 향한 비판이 지나치다는 반론도 만만치 않았다. 사적인 인간관계까지 팬들이 관여하는 것은 과도한 간섭이며, 친한 친구와의 추억과 애정을 공개적으로 이야기하는 것 자체를 문제 삼을 이유가 없다는 것이다.

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또 다른 팬들은 "진짜 유난이다", "대체 뭐가 문제냐", "친한 걸 굳이 거짓말해서 숨겨야 하냐", "우정 보기 좋다" 등의 반응을 보이며 한수아를 옹호했다. 특히 한수아가 카리나에게 미리 연락해 언급에 대한 양해를 구했다고 밝힌 만큼, 두 사람 사이에 충분한 소통이 이뤄진 상황에서 이를 비판하는 것은 지나치다는 의견도 제기됐다. 친구와의 관계를 자연스럽게 이야기한 것뿐인데 이를 두고 비난하는 것은 연예인의 사생활에 대한 지나친 간섭이라는 지적이다.

무엇보다 이번 영상에서 한수아가 전한 이야기는 유명 연예인과의 친분을 내세우기보다는 소중한 친구에게 고마움과 애정을 표현하는 데 초점이 맞춰져 있었다. 실제로 두 사람이 함께 밥을 먹고 일상을 공유했던 추억과 서로를 향한 애정이 구체적인 일화를 통해 전해지면서 많은 이들의 관심을 모았다. 그럼에도 카리나의 이름이 언급됐다는 이유로 비판이 이어지자 팬덤 내부에서도 의견이 엇갈리는 분위기다.

친구를 향한 진솔한 마음에서 출발한 이야기가 예상치 못한 논쟁으로 번진 가운데, 연예인의 사적인 친분 공개를 어디까지 바라봐야 하는지를 두고서도 다양한 의견이 나오고 있다. 자신의 인간관계와 추억을 이야기할 자유가 있다는 입장과 유명인의 이름이 언급되는 방식에 신중해야 한다는 입장이 맞서는 상황. 두 사람의 우정을 둘러싼 이번 논쟁이 연예인의 사생활과 팬덤의 관심 사이에서 적절한 거리감이 무엇인지 다시 한번 생각하게 하고 있다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com