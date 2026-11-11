김수현, 김세의 만나 무슨 얘기할까...오늘(11일) 증인 출석 신문

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정안지 기자]배우 김수현이 오늘(11일) 자신의 사생활과 관련한 허위 사실을 유포한 혐의 등으로 구속된 김세의 가로세로연구소 대표의 재판에 증인으로 출석한다.

서울중앙지법 형사합의26부(이현경 부장판사)는 이날 오후 2시 김 대표의 정보통신망법상 명예훼손과 성폭력처벌법, 스토킹처벌법 위반 등 혐의 사건 첫 공판을 열고 피해자인 김수현에 대한 증인신문을 진행한다.

이번 증인신문은 성폭력처벌법 위반 혐의가 포함된 사건의 특성상 비공개로 진행될 전망이다. 이에 김수현이 법정에서 어떤 진술을 할지에도 관심이 쏠린다.

Advertisement

김 대표는 지난해 3월부터 자신이 운영하는 유튜브 채널에서 김수현이 미성년자였던 고(故) 김새론과 교제했으며, 김새론이 사망한 원인이 김수현 측의 채무 변제 압박 때문이라는 등 허위사실을 유포한 혐의로 지난 6월 구속 상태로 재판에 넘겨졌다.

인공지능(AI)으로 조작한 김새론의 가짜 음성을 유포해 김수현의 명예를 심각하게 훼손한 혐의, 김수현의 사적인 사진을 동의 없이 무단 공개하고 추가적인 사생활 자료를 폭로하겠다며 지속적으로 협박한 혐의 등도 받고 있다.

Advertisement

김 대표는 현재 자신에게 제기된 혐의를 모두 부인하고 있다. 정신 질환 등을 이유로 보석을 청구했지만, 지난달 15일 보석 심문이 열린 이후 아직 법원의 판단은 나오지 않았다.

Advertisement

anjee85@sportschosun.com