한효주♥공명, 11년 만에 첫사랑 재회…'너의 그라운드' 대본리딩부터 만루홈런

사진제공=MBC

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[스포츠조선 정빛 기자] MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'가 첫 대본 리딩부터 연기력 만루홈런을 터뜨리며 힘찬 출발을 알렸다.

오는 12월 첫 방송 예정인 MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'는 단 한 번의 좌절로 멈춰버린 야구선수 강해환이 변호사 출신 에이전트 서희승을 만나 다시 한번 꿈을 향해 나아가는 그라운드 힐링 로맨스다.

'유미의 세포들' 시리즈를 비롯해 '마이 유스', '반의 반', '아는 와이프', '쇼핑왕 루이' 등에서 섬세한 감정선과 개성 있는 캐릭터 플레이를 선보여 온 이상엽 감독과 신예 황해연 작가가 의기투합했다. 여기에 한효주(서희승 역), 공명(강해환 역), 성준(윤이석 역), 김신록(동치영 역)을 비롯해 조한철(조구연 역), 홍우진(최무성 역), 김중기(오단장 역), 김영성(홍승현 역). 조은솔(이주홍 역), 정순원(김도식 역) 등 개성 넘치는 배우들이 합류해 다채로운 연기 앙상블을 선사한다.

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이날 대본리딩에 앞서 이상엽 감독은 "너무 설레고 긴장도 되고 기분도 좋다. 뜨겁고 설레는 드라마를 잘 만들었으면 좋겠다"라며 작품을 향한 기대와 각오를 전했다. 배우들 역시 저마다의 캐릭터에 대한 애정과 열정을 드러내며 본격적인 출발을 알렸다.

먼저 한효주는 대형 로펌의 에이스 변호사에서 프로야구 에이전트로 변신하는 서희승 역에 완벽하게 녹아들었다. 단 한 번의 패소도 허락하지 않는 무패 변호사답게 스마트하고 당찬 면모를 자연스럽게 표현했다. 특히 로펌 최연소 팀장직 제안을 뒤로하고 낯선 프로야구 세계에 발을 들이게 된 서희승의 변화를 생동감 있게 그려내며 캐릭터의 매력을 배가했다.

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프로야구 구단 미라클즈의 우완투수 강해환으로 변신한 공명은 한때 야구계를 주름잡았던 천재 투수의 굴곡진 서사를 섬세하게 그려냈다. 명실상부 최고의 에이스다운 여유로운 면모부터 좌절과 상처를 품은 강해환의 복잡한 내면까지 세밀하게 표현하며 현장의 몰입도를 높였다. 특히 11년 만에 재회한 첫사랑 서희승과 미묘한 감정선을 주고받으며 두 사람이 그려갈 힐링 로맨스에 대한 기대감을 더했다.

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성준은 강해환의 라이벌이자 미라클즈 투수 윤이석 역을 맡아 팽팽한 긴장감을 더했다. 단 한 번도 강해환을 이겨본 적 없는 윤이석은 그가 마운드를 떠난 사이 팀의 에이스로 올라선 인물이다. 성준은 강해환을 향한 윤이석의 경쟁심과 복잡한 감정을 입체적으로 그려내며 두 사람 사이에 감춰진 과거에 대한 호기심을 높였다.

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김신록은 프로야구 업계에서 막강한 영향력을 가진 슈퍼 에이전트 동치영으로 분해 남다른 존재감을 발산했다. 구단과 선수 사이에서 협상을 주도하는 노련한 에이전트의 카리스마를 묵직한 연기로 표현하며 극의 중심을 잡았다. 특히 동치영에게 아픈 손가락과도 같은 강해환의 성공적인 복귀를 위해 고군분투하는 모습은 두 사람의 특별한 관계에도 관심을 집중시켰다.

이 밖에도 권승우(박도하 역), 정욱진(장영훈 역), 이제연(박주현 역), 오경주(윤성훈 역), 정민아(송지원 역), 오유진(채동원 역), 천주안(한주원 역), 전소영(서희승 어린 시절 역), 이지훈(강해환 어린 시절 역), 이정민(한이든 역) 등 개성 넘치는 배우들이 각자의 캐릭터에 생명력을 불어넣으며 극을 한층 풍성하게 채웠다. 마운드 위 치열한 승부부터 그라운드 밖에서 펼쳐지는 선수와 에이전트, 구단 관계자들의 이야기까지, 프로야구 세계를 둘러싼 다양한 인물들의 얽히고설킨 관계가 또 다른 재미를 선사할 전망이다.

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'너의 그라운드' 제작진은 "첫 대본 리딩부터 배우들이 마치 오랫동안 호흡을 맞춰온 하나의 팀처럼 완벽한 앙상블을 보여줬다. 배우들의 뜨거운 연기 열정 덕분에 현장 내내 활기찬 에너지가 넘쳤다"라며 "'너의 그라운드'는 단순히 야구를 소재로 한 드라마가 아닌, 저마다의 인생이라는 그라운드에서 사랑하고 좌절하며 다시 일어서는 사람들의 이야기다. 같은 그라운드에 오른 배우들과 스태프들이 최고의 팀플레이로 완성해 나갈 '너의 그라운드'에 많은 기대와 관심 부탁드린다"라고 전했다.

MBC 새 금토드라마 '너의 그라운드'는 오는 12월 안방극장 출격을 앞두고 시청자들과의 첫 만남을 준비하고 있다.

정빛 기자 rightlight@sportschosun.com